Chelsea, Man United, Rangers et légende de QPR Ray Wilkins était un joueur en avance sur son temps, l’homme le plus gentil que John Terry ait jamais rencontré, Jose Mourinho garde son sourire et Frank Lampard a des souvenirs chaleureux

Quiconque a rencontré Ray Wilkins saura ce que John Terry, Frank Lampard et Jose Mourinho sont sur le point de vous dire.

Et ici, chez talkSPORT, nous le savions si bien. Tout était un peu plus brillant jusqu’à ce que Butch nous quitte le 4 avril 2018, à 61 ans.

Ray Wilkins a laissé une impression durable sur tous ceux qu’il a rencontrés

Chaque matin, notre ancien coanimateur allait «dangereusement bien» et tout le monde était son «compagnon» – des enfants d’expérience de travail aux présentateurs.

«Bonjour les gars», disait-il, avec une certaine chaleur que l’on ne ressent vraiment que lorsqu’elle est partie.

«Quiconque connaissait Ray connaîtra les phrases», a déclaré la légende de Chelsea Terry à talkSPORT dans un documentaire, qui célébrait la vie de Wilkins et qui a été présenté par ses enfants, Ross et Jade.

«Il entrait et disait: » Bonjour mon gars, comment ça va? » Je dirais: «Très bien». Et il disait: «Eh bien, informez votre visage, mon gars».

«C’était des petits morceaux comme ça qui faisaient sourire tout le monde chaque jour. C’était un si grand être humain.

Ray l’entraîneur était aimé de ses joueurs

Gianluca Vialli, qui avait Ray comme assistant à Chelsea et à Watford, peut également en témoigner: «Il disait: ‘Luca, tu veux un verre?’ Je dirais: «Non, je vais bien». Et il répondait toujours: «Oui Luca, je sais que tu vas bien, mais voudrais-tu un verre?

«Je me retrouve à utiliser les mêmes expressions, et chaque fois que je le fais, je pense à lui.

«Il est toujours là, il n’est peut-être plus là, mais je pense qu’il est dans la vie de beaucoup de gens comme un immense souvenir.

Vialli a adoré travailler avec Wilkins

Sa manière charmante et son air joyeux tourbillonnent également dans les pensées de Glenn Hoddle, qui a eu la chance de l’appeler un ami pendant leurs jours de jeu en Angleterre.

Il raconte à talkSPORT: «Je me surprends souvent à penser à Ray lorsque je conduis à un match et que de petits souvenirs me viennent à l’esprit.

«C’était juste un gars merveilleux et il nous manque tellement. C’était un privilège d’être un de ses amis.

Les manières célèbres de Ray n’étaient réservées à personne, pas même à ses ennemis, et Jose Mourinho ne peut pas non plus oublier Wilkins bien qu’il n’ait jamais travaillé à ses côtés.

«Chaque moment que j’ai partagé avec lui a été un réel plaisir, même en tant qu’adversaire», a déclaré le patron de Tottenham à talkSPORT.

«Parfois, un mauvais résultat changerait votre humeur, vous voudriez simplement disparaître. Avec Ray, je ne me souvenais même pas si j’avais gagné ou si j’avais perdu.

«Chaque fois que nous jouions les uns contre les autres, après le match, un gentleman était là. Et quand vous êtes avec un gentleman, vous devez vous comporter comme tel.

«J’ai toujours senti que l’une de ses grandes forces, en tant que personne et footballeur, était que tout le monde l’aimait.

«Je garde son sourire, car je me souviens toujours de ce petit bonhomme au beau sourire, et je l’aimais vraiment.

Mourinho et Wilkins étaient censés être rivaux mais sont devenus les meilleurs amis

La plupart des gens se considéreraient chanceux de laisser un héritage, mais Ray en a laissé deux: le footballeur et le gentleman.

Parlons du milieu de terrain qui a joué pour Chelsea, Manchester United, l’AC Milan, le Paris Saint-Germain et les Queens Park Rangers – entre autres.

Wilkins a joué comme si le terrain était fait de tapis, mais seulement pour lui. Comme Nobby Stiles, Ray était en avance sur son temps pour la façon dont il accordait la priorité au maintien du ballon et le style avec lequel il le faisait. Pep Guardiola l’aurait aimé.

« Je pense que c’est le genre de joueur où peu importe la génération », a déclaré Mourinho à talkSPORT. «Parfois, il y a des joueurs qui, selon vous, appartiennent à une génération et vous dites qu’ils étaient incroyables il y a 20 ans, mais maintenant je ne pense pas qu’ils conviendraient.

« Ray était le genre de milieu de terrain qui jouerait pour les plus grands clubs du monde s’il jouait aujourd’hui. »

Ray était un joueur en avance sur son temps

La carrière de joueur de Wilkins

Chelsea (1973-1979) Manchester United (1979-1984) AC Milan (1984-1987) Paris Saint-Germain (1987) Rangers (1987-1989) Queens Park Rangers (1989-1994) Crystal Palace (1994) Queens Park Rangers ( 1994–1996) Wycombe Wanderers (1996) Hibernian (1996–1997) Millwall (1997) Leyton Orient (1997)

Sa personnalité s’est traduite par son jeu et son effort constant de voir le meilleur de tout le monde a fait de lui le plus jeune capitaine de Chelsea à l’âge de 18 ans.

Wilkins prenait le ballon à des joueurs qui ne voulaient pas qu’il les aide, et transportait des joueurs qui avaient besoin d’être soulevés.

Graeme Souness, son rival de longue date en tant que joueur et plus tard le manager de Wilkins aux Rangers, où ils ont remporté le titre écossais ensemble à deux reprises, a déclaré à talkSPORT: «Il s’offrirait sur le terrain pour enlever le ballon aux joueurs qui ne l’étaient pas. passer un bon moment, ou des joueurs qui n’avaient pas d’options.

«Il savait qu’il pourrait obtenir un coup de pied, mais il a toujours voulu prendre le ballon. Peu importe s’il faisait un bon match ou un mauvais match, il voulait le ballon de la première à la dernière minute.

«Les gars comme ça sont rares, il a pris la responsabilité des autres.

«Il est facile de parler de ses qualités de footballeur, mais de ses qualités en tant qu’être humain – il était de première classe. Il m’a tout donné, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain.

Wilkins était le plus jeune capitaine de Chelsea

Ray a passé cinq ans à Manchester United, avec qui il a remporté la FA Cup

Il a ensuite joué pour l’AC Milan, où il s’est heurté à un certain Diego Maradona.

Les Ferdinand, un coéquipier de Wilkins chez QPR, fait écho à ces pensées, en disant à talkSPORT: «En tant que joueur, Wilkins a joué un rôle essentiel dans mon apprentissage du footballeur professionnel. Il avait cette qualité spéciale.

« J’ai rencontré beaucoup de footballeurs égocentriques, mais Ray se souciait de tout le monde dans l’équipe et voulait en tirer le meilleur parti. »

Alors qu’un autre coéquipier, la légende de Man United et d’Angleterre Bryan Robson, était également captivé par la qualité de Wilkins: «C’était juste un grand joueur, voulant toujours recevoir le ballon avec une grande capacité de passe, des deux pieds.

Wilkins a disputé deux Coupes du monde pour l’Angleterre et a été admiré par ses coéquipiers pour ses qualités de joueur et d’homme

Il a été un élément clé de l’équipe d’Angleterre pendant une décennie

Mais demandez à n’importe qui comment il se souvient de Wilkins et ce n’est pas le maître de passe élégant qui a remporté 84 sélections pour l’Angleterre et a marqué le vainqueur de la finale de la FA Cup 1983. C’est le gentleman dont ils se souviennent vraiment.

Wilkins a laissé sa marque sur tout le monde, des joueurs aux entraîneurs en passant par les étrangers rencontrés dans la rue.

La légende de Millwall, Neil Harris, a déclaré à talkSPORT: «Avant tout, avant de parler de ses capacités en tant qu’entraîneur, entraîneur adjoint ou footballeur… quel putain de bon gars.

«Fella est le mot juste, parce que tout le monde pour lui était un gars. Il avait de la classe à son sujet, mais aussi une réelle humilité. Il parlait longuement aux dames du thé de ce qu’elles avaient fait le week-end, de leurs familles.

«Il avait juste du temps pour les gens. J’ai beaucoup appris sur moi en tant que personne.

La carrière d’entraîneur de Wilkins

Queens Park Rangers (1994–1996) Fulham (1997–1998) Assistant de Chelsea (1998–2000) Assistant de Watford (2000–2002) Assistant de Millwall (2003–2005) Assistant de l’Angleterre U21 2004–2007 Assistant de Chelsea (2008–2010) Assistant de Fulham (2013-2014) Jordanie (2014-2015) Assistant Aston Villa (2015)

Terry et Frank Lampard, les deux icônes de Chelsea, parlent de s’entraîner avec Wilkins pendant des heures après la tombée de la nuit, notamment parce que ses connaissances faisaient de lui la meilleure personne, mais parce que sa façon accessible signifiait qu’il était toujours disposé – et pas seulement avec eux, mais avec tout le monde au club.

Depuis, les deux hommes sont entrés dans le monde de la gestion, et tous deux portent l’inspiration de Wilkins avec eux.

Le patron de Chelsea, Lampard, a déclaré à talkSPORT: «J’ai été submergé par la chaleur de Ray, son engagement avec les gens et son soutien en tant qu’ancien joueur.

«Il avait une touche incroyable dans la façon dont il communiquait avec les gens. Chaque fois que je le rencontrais, il avait juste une grande manière de lui quand il vous parlait.

«J’ai des souvenirs très chaleureux de travail avec Ray, des souvenirs spécifiques d’exercices supplémentaires que nous ferions après l’entraînement.

«Tout ce que je demanderais à Ray – si je voulais faire un travail supplémentaire sur mon tir, ma finition, mes passes – nous proposerions des exercices supplémentaires qui aideraient. C’était une sensation agréable en tant que joueur.

«Cette touche commune que Ray avait, ainsi que son expérience du football, est ce qui l’a rendu si bon dans son travail.

«Ray était grand sur les manières. Il aimait appeler les gens dans les coulisses quand ils méritaient d’être reconnus. Lorsque vous faites en sorte que les gens se sentent spéciaux, c’est un gros problème. »

Wilkins est toujours adoré par les fans de football

Il a connu le succès en tant qu’entraîneur et joueur, remportant la Premier League et la FA Cup à Chelsea.

Wilkins avait une manière inoubliable de lui, qui est parfaitement capturée par Terry, qui a joué sous Ray en tant qu’entraîneur à Chelsea sur deux sorts distincts, le premier lorsqu’il faisait irruption dans le côté.

L’ancien capitaine de Chelsea ajoute: «Oubliez ce qu’il a fait en tant que joueur. En tant qu’être humain, je ne pense pas avoir rencontré quelqu’un dans le monde du football aussi gentil que Ray.

«Ray a fait en sorte que tout le monde se sente comme la personne la plus importante du club. Nous étions au plus bas du club à l’époque, étant de jeunes joueurs, mais il nous a montré tellement de respect et nous a donné tellement de temps.

«Des dames du dîner aux hommes de kit, la façon dont il a parlé aux gens et le respect qu’il a montré nous a ouvert les yeux en tant que jeunes joueurs. Il connaissait le nom de tout le monde, il connaissait leurs maris, les noms de leurs enfants, il avait du temps pour tout le monde.

«C’était très émouvant de rencontrer un homme aussi charmant.»

Terry devient ému en parlant de Wilkins

Terry, maintenant lui-même assistant à Aston Villa, commence à se déchirer. Il continue: «Ray était très unique dans ce qu’il avait. Il pouvait faire sourire les gens, il pouvait faire rire les gens.

«Même maintenant, cela me rend émotif. C’est un énorme manque, non seulement pour le football, mais pour la société. C’est quelqu’un qui, maintenant je vais dans la direction, je pense que j’aimerais un Ray Wilkins à côté de moi.

«On doit se souvenir avant tout de lui comme de l’un des êtres humains les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés, et chaque fois que vous êtes en panne, la première personne à appeler est Ray Wilkins.

«Pour moi, Ray aurait dû être chevalier. Nous attendons que les gens passent, puis nous faisons toutes ces belles choses pour eux. Je pense que nous avons raté l’occasion de dire à Ray qu’il était l’un de nos meilleurs et nous étions très fiers de l’avoir comme Anglais.

Fiers que nous étions. Quel type Ray Wilkins était.

« Ray Wilkins: Notre père » exprimé par Ross & Jade sera diffusé sur talkSPORT ce soir (4 avril) à 21h30