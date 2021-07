Chelsea, Manchester United et la Juventus liés à Antoine Griezmann

Chelsea, Manchester United et la Juventus sont intéressés par la signature d’Antoine Griezmann, bien qu’il n’y ait pas encore d’offres concrètes de leur part, selon un nouveau rapport.

Le FC Barcelone tient à se débarrasser du salaire énorme de la star française, mais il sait aussi qu’il détient un joueur de valeur et ne veut conclure un accord que si les conditions sont réunies.

L’Atlético Madrid semblait être en pole position pour obtenir Griezmann, dans un échange signalé qui comprenait Saúl Ñíguez allant dans l’autre sens. Cependant, il semble que les pourparlers aient échoué, Barcelone espérant obtenir un peu plus d’argent en plus d’obtenir Saúl, et l’Atlético refusant. De plus, les salaires commandés par Griezmann et Saúl étaient trop élevés pour les deux clubs.

Griezmann débutera la pré-saison, selon toute vraisemblance, toujours sous contrat avec les Catalans. Cela pourrait poser un problème compte tenu de la façon dont il semblait que le Français était hors de l’équipe à un moment donné.

Barcelone est toujours à la recherche d’un repreneur et a jeté son dévolu sur la Premier League.

Chelsea est une option et United serait également intéressé s’il parvient à le signer pour la bonne offre. Dans le cas des Diables rouges, Griezmann avait déjà été fortement lié à leur adhésion avant de finalement signer avec Barcelone.

Enfin, il est dit que la Juventus est en alerte concernant son avenir. Mais tous ces clubs n’ont pas encore présenté d’offre, et pour le moment, on ne sait pas si Griezmann accepterait de les rejoindre.

Et pourtant, les blaugranas ont désespérément besoin d’alléger la masse salariale. En raison de problèmes de plafond salarial, ils n’ont pas pu enregistrer Lionel Messi. Cela pourrait devenir un vrai problème s’ils ne trouvent pas d’acheteur pour Griezmann.