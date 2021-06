Chelsea news: Kai Havertz comparé à Zinedine Zidane par la légende allemande

Kai Havertz est une grande partie de l’équipe d’Allemagne à l’Euro 2020 (Photo: .)

Kai Havertz rappelle Zinedine Zidane et fera partie de l’équipe nationale allemande pour les années à venir, estime Lothar Matthaus alors que la star de Chelsea brille pour son pays à l’Euro 2020.

Le joueur de 22 ans a marqué lors de l’impressionnante victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal samedi, aidant son pays à se positionner non seulement pour se qualifier, mais aussi pour le meilleur groupe F de la compétition.

Havertz a connu une première saison délicate à Chelsea, en raison de son installation en Premier League, de la signature de Covid-19 et du changement de direction en janvier, mais s’est terminée sur un bon pied, marquant le but vainqueur en finale de la Ligue des champions.

Il semble avoir un très bel avenir devant lui pour le club et le pays et a reçu les éloges de la légende allemande Matthaus, qui le voit dans le même moule que l’un des plus grands de tous les temps.

“Je le compare à Zinedine Zidane en termes de compétences, de technique et de vue d’ensemble, et d’anticipation d’une situation”, a déclaré Matthaus à Kicker.

“Zidane n’a pas semblé rapide, mais c’est quand il a frappé le ballon. Havertz peut le faire aussi.



Zidane est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps (Photo: .)

‘Havertz sera l’un des points fixes de l’équipe nationale au cours des six ou huit prochaines années lorsque [Toni] Kroos, [Thomas] Muller et [Ilkay] Gundogan a terminé sa carrière là-bas », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde.

«Si je ne regarde que le talent, l’entraîneur devrait dire que Havertz joue toujours, même lorsqu’il n’était pas à son meilleur.

“Kai a tout, mais il a besoin de la confiance de l’entraîneur. Une place en attaque est déjà occupée par Thomas Muller, c’est là que je vois Havertz.’

Ce n’était pas des éloges implacables de la part de l’homme qui a remporté 150 sélections pour l’Allemagne, cependant, disant que Havertz peut affiner quelques domaines de son jeu et s’il le fait, il peut réaliser presque tout dans le sport.

Plus : Chelsea FC



“Il pourrait marquer plus de buts et s’améliorer dans les mouvements courts avec un entraînement spécial”, a déclaré le joueur de 60 ans. « Il a un bon œil, un bon contrôle du ballon, un bon jeu de position, une bonne technique.

« De plus, Havertz joue intelligemment et utilise bien son corps. Havertz est en route, mais les nuances décideront s’il atteindra le sommet, s’il sera un excellent joueur ou juste un très bon.

L’Allemagne jouera son dernier match de groupe contre la Hongrie mercredi, la France et le Portugal se rencontrant dans l’autre match restant à jouer dans le groupe F.

Tout est à décider avec la France sur quatre points, l’Allemagne et le Portugal à la fois sur trois et la Hongrie pas en reste sur un point après leur match nul choc avec les Français.

