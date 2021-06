Chelsea News: Mason Mount réagit à l’affichage de Billy Gilmour contre l’Angleterre

Mason Moutn n’a pas été surpris par la masterclass de Billy Gilmour pour l’Écosse contre l’Angleterre (Photo: .)

Mason Mount insiste sur le fait qu’il n’a pas du tout été surpris de voir Billy Gilmour jouer l’homme du match contre l’Angleterre lors de son premier départ pour l’Écosse.

Le milieu de terrain de 20 ans a reçu un baptême du feu du patron de l’Écosse, Steve Clarke, et la starlette de Chelsea a récompensé la foi de son manager international en présentant un affichage poli qui a fait ronronner Jose Mourinho et Frank Lampard.

Mount, cependant, n’attendait rien de moins de son collègue de club ayant observé son développement rapide de près au cours des dernières années.

“Il ne m’a pas surpris, je sais à quoi il ressemble en tant que joueur”, a déclaré Mount

“Nous avons eu une bonne bataille et chaque fois qu’il joue, il semble devenir l’homme du match – il l’a fait les quelques fois où il a joué à Chelsea.



Billy Gilmour a été nommé homme du match contre l’Angleterre (Photo: .)

«Il est parfois jeté dans le grand bain et il nage toujours.

“J’ai toujours regardé son développement et il va continuer à s’améliorer et c’est bon pour lui personnellement, pour le club et aussi au niveau international.”

Alors que l’Ecosse a été félicitée pour sa performance, l’Angleterre a été raillée hors du terrain par une petite minorité de supporters.

Mount dit que les joueurs anglais ne peuvent pas être distraits par la réaction négative car les Three Lions doivent maintenant battre la République tchèque mardi soir pour dominer le groupe.

Il a ajouté: “J’ai eu beaucoup de huées dans ma courte carrière, c’est évidemment de la part de fans à l’extérieur ou à domicile!”

“Nous essayons simplement de nous concentrer sur nous-mêmes et sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, dans quels domaines de notre jeu nous pouvons faire mieux. Je pense évidemment que nous savons à quel point le match était gros, mais la façon dont nous avons joué, nous avons essayé de les décomposer et de marquer des buts .

«La façon dont ils se sont installés, avec cinq derrière, nous a rendu la tâche difficile, mais nous avons marqué le point et nous passons maintenant. Espérons que nous gagnerons le prochain match et que nous aurons terminé.

“Je pense qu’il y a de la pression à chaque match, nous sommes en Angleterre et cherchons toujours à gagner chaque match et les performances que nous cherchons à réaliser doivent être de qualité supérieure.”

