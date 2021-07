Chelsea news: Wayne Bridge explique pourquoi il n’a “jamais évalué” Jorginho

Wayne Bridge dit qu’il n’a “jamais évalué” le milieu de terrain de Chelsea Jorginho (Photo: Sky Sports)

L’ancien défenseur anglais Wayne Bridge a déclaré qu’il n’avait “jamais évalué” le milieu de terrain de Chelsea Jorginho.

La star des Blues profite d’une impressionnante campagne pour l’Euro 2020, aidant l’équipe de Roberto Mancini à se qualifier pour la finale où elle rencontrera l’Angleterre à Wembley.

Jorginho, qui a rejoint Chelsea en provenance de Naples en 2018, a marqué le penalty gagnant pour l’Italie lors de leur victoire en demi-finale contre l’Espagne.

Bridge insiste sur le fait que Jorginho sera un joueur clé pour que l’Angleterre s’arrête lors de la finale de dimanche, mais dit qu’il n’a jamais été totalement convaincu par le joueur de 29 ans portant un maillot de Chelsea.

“C’est un bon joueur mais il n’a jamais été l’un de mes favoris”, a déclaré l’ancien défenseur des Blues Bridge à bettingexpert.com.

« Il a bien terminé la saison, mais il y a juste quelque chose en lui dans cette équipe italienne ; il les fait tiquer.

« Tout semble passer par lui et il les organise assez bien.



Jorginho a aidé l’Italie à atteindre la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

“C’est leur rythme cardiaque, ce qui est étrange à dire parce que je ne l’ai jamais évalué à Chelsea et je préférerais toujours que quelqu’un d’autre joue.”

Depuis qu’il a rejoint Chelsea il y a trois ans, Jorginho a remporté la Ligue des champions et la Ligue Europa et a atteint les finales de la FA Cup et de la EFL Cup.

Il pourrait avoir son mot à dire lors de la finale du Championnat d’Europe, mais l’ancien défenseur d’Angleterre et d’Arsenal, Martin Keown, estime qu’il pourrait être annulé par son coéquipier de Chelsea, Mason Mount.

Il a déclaré à MailSport: “Lorsque l’Angleterre n’est plus en possession, elle doit se concentrer particulièrement sur Jorginho et le rendre instable. Empêchez-le d’orchestrer une pièce pour l’Italie.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

« Jorginho est un joueur particulièrement précieux. Non seulement il protège ses défenseurs centraux lorsqu’ils sont hors de possession, mais en possession, il est le meilleur passeur d’Italie et ne peut pas être autorisé à contrôler le tempo de ce match.

«Il établit la norme au milieu de terrain. S’il va bien, les autres vont bien. Si l’Italie perd son rythme, le ballon revient vers lui pour qu’il reprenne le rythme.

“L’Angleterre peut tirer le meilleur parti de Mount et j’aimerais le voir affronter son collègue de Chelsea. Il peut perturber Jorginho pour que l’Italie ne profite pas de ses moyens métronomiques. Mount gagner cette bataille est la clé pour que l’Angleterre remporte cette finale.

