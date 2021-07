Chelsea offre 30 millions plus Zouma pour Koundé

28/07/2021 à 20:13 CEST

Jordi Pozo

Jules Koundé va devenir joueur de Chelsea dans les prochains jours, comme le rapporte le journaliste italien Fabrizio Romano. Le club anglais aurait offert à Séville environ 30/35 millions d’euros plus Kurt Zouma pour le défenseur central français, et l’accord contractuel entre Chelsea et Koundé serait déjà fermé, ce qui durerait jusqu’en 2026.

Chelsea et Séville discutent pour parvenir à un accord pour l’échange Jules Koundé / Kurt Zouma. Les pourparlers progressent – Chelsea propose désormais environ 30 / 35 millions d’euros et Zouma inclus dans la négociation. #CFC Les conditions personnelles ne sont pas un problème pour Koundé qui attend de rejoindre Chelsea. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 28 juillet 2021

L’un des centraux les plus convoités de l’élite européenne semble avoir un destin et se dirigera vers Stamford Bridge pour faire le saut vers une «équipe de haut niveau».‘, un récent vainqueur de la Ligue des champions, ce qui lui fait obtenir le ‘statut’ que son niveau et son potentiel ont montré. En retour, Séville, de la même manière qu’avec le transfert de Bryan Gil pour Lamela, il obtiendra une somme importante et un bon joueur qui le fera continuer à se battre pour des titres en Europe et en Espagne.

Une fois le départ de Koundé confirmé, Selon Fabrizio Romano, cela pourrait être réalisé dans les prochaines heures, Monchi aura touché environ 60 millions d’euros plus deux joueurs de haut niveau comme Lamela et Zouma pour la vente de deux de ses jeunes stars. Il reste à voir ce que le directeur sportif de Séville invente et comment cela affecte les aspirations de Séville la saison prochaine.