Chelsea offre un nouveau contrat à Thomas Tuchel en récompense d’un succès spectaculaire ⋆ .

Tuchel a connu un début de vie formidable en tant que patron de Chelsea (Photo: .)

Chelsea est prêt à offrir à Thomas Tuchel un nouveau contrat en fin de saison.

Tuchel est arrivé à Stamford Bridge en janvier, signant un contrat de 18 mois avec le club après avoir été amené à remplacer Frank Lampard.

L’Allemand a guidé le club à la fois pour les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions au cours de ses quatre premiers mois à la tête des Bleus, toujours à la poursuite d’un top quatre.

Chelsea était neuvième du classement de la Premier League lorsque Tuchel est arrivé et n’a perdu qu’une seule fois en championnat sous l’ancien patron du PSG.

Des rapports ont affirmé que l’accord actuel de 18 mois de Tuchel comprend une extension à condition que certaines cibles soient atteintes.

Chelsea n’a perdu qu’une seule fois sous Tuchel (Photo: .)

Mais le Daily Mail rapporte maintenant que Chelsea est maintenant désireux de l’attacher à un nouveau contrat de deux ans avec l’option d’une troisième année.

Tuchel a admis qu’il craignait initialement de ne se voir offrir qu’un contrat de 18 mois par Chelsea et qu’il est impatient de signer le nouvel accord, selon le rapport.

Chelsea rencontrera Leicester City lors de la finale de la FA Cup samedi. Ils affronteront Manchester City, championne de Premier League, en finale de la Ligue des champions le 29 mai.

“Ce sont des semaines assez excitantes”, a déclaré Tuchel cette semaine avant le choc de mercredi avec Arsenal.

‘Le plus grand? Je ne suis pas sûr, car je ne suis pas le meilleur en comparaison… J’ai connu des hauts et des bas et des moments passionnants dans ma carrière.

«C’est un calendrier serré et une expérience fantastique au cours des trois dernières semaines… il y a tant de raisons de se battre. Il est maintenant temps de passer à l’étape suivante et pas seulement de jouer une finale.

«Il y a beaucoup d’objectifs… c’est passionnant, exigeant et parfois fatiguant. Mais c’est la meilleure façon de terminer une saison. ”



