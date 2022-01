Chelsea offre une compensation à Lyon dans le but de mettre fin au prêt d’Emerson Palmieri avec Thomas Tuchel désireux de remplacer Ben Chilwell

Thomas Tuchel tient à rappeler l’arrière gauche Emerson Palmieri de son prêt à Lyon – mais l’équipe de Ligue 1 a rejeté deux des tentatives de Chelsea.

Palmieri, 27 ans, a été envoyé au club français l’été dernier, mais les Bleus veulent maintenant qu’il revienne à Stamford Bridge ce mois-ci pour remplacer Ben Chilwell, absent.

Emerson a eu besoin d’un prêt pour faire l’expérience du football régulier en première équipe après avoir fait seulement 15 apparitions pour Chelsea la saison dernière dans toutes les compétitions

Selon le journaliste du Guardian, Fabrizio Romano, la demande de Chelsea n’a pas été bien accueillie au Parc Olympique Lyonnais, les Gones ayant refusé deux approches.

Romano a confirmé que Chelsea tentait maintenant de rappeler Palmieri d’un cran, offrant au club de haut vol français 4 millions d’euros (3,3 millions de livres sterling) en compensation pour avoir ramené l’arrière gauche plus tôt à la maison.

Mais si cette troisième poussée échoue, Chelsea a toujours un «plan B» entre les mains.

Palmieri s’est cimenté dans l’équipe première de Lyon, faisant 17 apparitions en Ligue 1, marquant un but et enregistrant une passe décisive, et il a joué lors de leur match nul 1-1 avec le leader de la ligue Paris Saint Germain le week-end dernier.

Chelsea tente d’offrir une compensation d’environ 4 millions d’euros pour rappeler Emerson Palmieri en janvier. Pas facile, l’OL a déjà décliné ses démarches à deux reprises. #CFC Chelsea a également un «plan B» dans la liste. Emerson, a toujours été la priorité ⤵️https://t.co/iAfqYg3XOz – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 janvier 2022

L’Italien a marqué son premier but en Ligue des champions lors de la victoire 2-0 de Chelsea sur l’Atletico Madrid lors du match retour des huitièmes de finale en mars 2021, avant que les Bleus ne remportent toute la compétition.

L’international italien d’origine brésilienne a rejoint Chelsea depuis Rome en 2018 pour un contrat de quatre ans et demi pour 20 millions d’euros (16,7 millions de livres sterling) plus des add-ons, mais n’a pas pu obtenir une place de départ dans l’ouest de Londres.

Maintenant, l’équipe de Tuchel a vu ses options s’épuiser avec Chilwell pour la saison après s’être déchiré le ligament croisé antérieur (LCA) en novembre – laissant la place à Palmieri de défier Marcos Alonso.

Les champions d’Europe ont également été liés à l’arrière gauche Lucas Digne comme remplaçant possible, mais Romano a depuis déclaré qu’un accord avec le défenseur d’Everton était désormais très probable, alors qu’ils pourraient également rappeler Ian Maatsen qui est actuellement prêté à Coventry.

