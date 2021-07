Chelsea paria prêt à tirer après avoir révélé des luttes personnelles révélatrices

Le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek a révélé qu’il était désormais un joueur plus mature et prêt à faire sa marque dans l’équipe première de Chelsea.

Le joueur de 25 ans est avec les Blues depuis l’âge de huit ans. Il a passé plusieurs années dans la configuration des jeunes avant de passer aux rangs seniors. Le Londonien a fait ses débuts en équipe première en décembre 2014 et a disputé quatre apparitions cette saison-là.

Cependant, les progrès de l’international anglais ont peut-être été plus lents que prévu. Il n’a connu que quatre départs en Premier League et 19 apparitions au cours des deux saisons suivantes.

Et cela a incité un transfert de prêt à Crystal Palace pour la campagne 2017-18. Le changement de lieu a permis au jeune de profiter d’une saison décisive.

Il a obtenu 21 départs parmi 24 sorties de haut niveau pour les Eagles, marquant deux buts. Les chefs de Stamford Bridge en ont pris note et de retour à Chelsea, il a prospéré sous la direction de Maurizio Sarri, alors manager.

Loftus-Cheek a disputé 24 matches de championnat et a trouvé le chemin des filets à six reprises. Mais, gêné par une blessure et ayant glissé dans l’ordre hiérarchique, son temps de jeu s’est tari.

Les rivaux de l’ouest de Londres, Fulham, en ont pris note et l’ont prêté pour 2020-2021. La campagne des Cottagers s’est terminée par une relégation, mais Loftus-Cheeks a acquis une expérience vitale avec 30 matches de championnat.

Et le talentueux intrigant pense qu’il a tiré d’énormes points positifs de son temps en noir et blanc.

“Je me sens vraiment en forme maintenant et fort, et j’espère que les blessures resteront à l’écart”, a-t-il déclaré sur le site officiel de Chelsea. « La saison dernière a été ma première saison complète sans blessure, ce qui est très positif pour moi, car j’avais toujours des ennuis.

“Même si j’étais en forme, je serais absent pendant une semaine ou quelques jours, je ratais quelques matchs, mais la saison dernière était bonne pour mon corps d’être en forme à chaque séance d’entraînement et disponible pour chaque match.”

Loftus-Cheek veut impressionner Tuchel

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, semble être un fan de l’as né à Lewisham. Le tacticien allemand est arrivé en janvier et la pré-saison sera donc sa première chance de le voir de près et personnellement.

Loftus-joue a pris le temps de s’adapter à la vie à Fulham. Mais, avec à la fois le côté physique et mental de son jeu sur la bonne voie, il est impatient de prouver sa valeur.

“J’ai eu la saison dernière comme une saison où je peux trouver mes marques et c’était vraiment comme ça au début”, a-t-il ajouté. « J’avais du mal mentalement et je devais me concentrer uniquement sur la prise de risques à l’entraînement et retrouver cette sensation.

“Mais c’est finalement arrivé et je me débrouillais très bien dans les matchs, donc j’ai eu ma blessure et j’ai eu une saison maintenant pour me mettre en forme et avoir confiance en mon corps et cette saison est l’endroit où j’ai commencé à courir.”

