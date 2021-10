Chelsea passe devant Newcastle United et reste en tête de la Premier League

Chelsea a entamé son match contre Newcastle United samedi sans Romelu Lukaku, Timo Werner, Christian Pulisic, Mateo Kovacic et Mason Mount qui a été renvoyé chez lui en raison d’une maladie non précisée. Malgré la masse d’absences, Chelsea est également entré dans ce match confiant d’obtenir un résultat contre la 19e équipe, en particulier après sa défaite 7-0 contre Norwich City, le bas du classement, la semaine dernière. Ce n’était pas un match aussi facile que contre les Canaries, mais Chelsea a fini par remporter une victoire 3-0, renforçant ainsi sa position en tête du classement.

Chelsea passe facilement à Newcastle malgré les blessures

Manque la touche finale

Chelsea a joué le match sans attaquant reconnu sur le terrain alors que Callum Hudson-Odoi, Kai Havertz et Hakim Ziyech ont commencé en tant que trio offensif dans une autre démonstration de la profondeur d’attaque ridicule que possède Chelsea. Les Blues ont dominé la première mi-temps et la majeure partie de la seconde, terminant avec 79,3% de possession dans le match. Newcastle a opté pour une stratégie de défense lourde qui a permis aux joueurs larges de Londres de disposer de beaucoup d’espace pour attaquer, en particulier tout au long des 45 premières minutes. Ce qui est rapidement devenu clair, c’est que Chelsea manquait la touche finale d’un attaquant comme Lukaku car ils n’ont pas réussi à obtenir un seul tir cadré avant la mi-temps malgré toutes les opportunités qui se sont présentées. Chelsea a eu le ballon dans le filet en première mi-temps grâce à Ziyech mais son but a rapidement été écarté pour hors-jeu.

Newcastle n’offrait pas beaucoup de résistance, le gardien Karl Darlow en particulier étant très pauvre dans sa distribution tout au long de la première période. Ils ont réussi à se tailler quelques occasions mais sont également entrés dans la pause sans tir cadré.

Faciliter la victoire

La seconde mi-temps semblait se dérouler de la même manière que la première avec Chelsea ayant beaucoup de liberté pour l’avant et peu de soucis défensivement, mais à la 65e minute, Reece James a sorti l’impasse et a donné l’avantage à l’équipe de Thomas Tuchel. À partir de ce moment-là, les Bleus ont pu se diriger vers la victoire, James en ajoutant une seconde seulement 12 minutes plus tard avant qu’un penalty de Jorginho ne scelle le sort de Newcastle. C’était le genre de match qui nécessitait un but, et une fois que Chelsea l’a obtenu, Newcastle n’a pas pu trouver de réponse et la victoire a été assurée.

Après avoir sauvé héroïquement Chelsea contre Brentford il y a deux semaines, Edouard Mendy a connu quelques matchs faciles en Premier League.

Chelsea a désormais trois points d’avance sur Liverpool après que les Reds et Manchester City n’ont pas réussi à gagner. L’équipe de Pep Guardiola est désormais à cinq points des Blues.

