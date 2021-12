Chelsea peut-il rappeler Conor Gallagher au mercato de janvier ? Loanee profite d’une forme époustouflante à Crystal Palace après avoir fait ses débuts en Angleterre

La magnifique saison de Conor Gallagher s’est poursuivie alors que le milieu de terrain de Crystal Palace a marqué deux fois lors d’une victoire 3-1 sur Everton cette semaine.

Le joueur de 21 ans a marqué de chaque côté de la mi-temps pour sceller les points des Eagles dans un match où il a une fois de plus prouvé qu’il avait de solides arguments pour jouer un rôle important dans l’équipe première de Chelsea la saison prochaine.

.

Gallagher était injouable pour Palace lors de sa victoire 3-1 contre Everton

Cependant, les fans de Blues pensent déjà que la star anglaise pourrait avoir un impact à Stamford Bridge dans la seconde moitié de la campagne en cours.

L’équipe de Thomas Tuchel a glissé à la troisième place à la suite d’une succession de problèmes de blessures au milieu de terrain, mais pourraient-ils faire revenir Gallagher pour aider à les résoudre ?

Chelsea peut-il rappeler Conor Gallagher en janvier ?

Selon l’Athletic, les Blues ont en effet la possibilité de mettre fin à l’accord de prêt de leur diplômé de l’académie et de le ramener dans l’ouest de Londres le mois prochain.

football.london a même rapporté que Gallagher serait prêt à retourner dans son club d’enfance au cours du Nouvel An, mais ne s’attend PAS à un rappel.

S’exprimant en novembre, Tuchel a déjà exclu la possibilité de rappeler l’international anglais et préférerait qu’il poursuive son développement à Selhurst Park.

Il a déclaré : « Il est important pour lui d’être heureux là où il est et de ne pas changer les choses. Il est important d’être calme.

«Il est trop tôt pour parler de le rappeler en public avant de parler avec Conor lui-même et de ses objectifs. Cela se produira cet été, car nous avons tous accepté la décision de l’envoyer à Palace. »

.

Gallagher impressionné pour Chelsea lors de l’entraînement de pré-saison Qu’a-t-on dit à propos de Conor Gallagher ?

On a dit à Gallagher d’éviter de commettre la même erreur que Jesse Lingard et de quitter Chelsea s’ils ne lui laissaient pas de temps de jeu.

Sam Allardyce a déclaré à talkSPORT: «Eh bien, je ne passerais pas trop de temps là-bas si je ne faisais pas partie de la première équipe.

«Je voudrais revenir et essayer et je pense à sa forme en ce moment et vous devez garder à l’esprit qu’il a fait ses débuts en Angleterre, c’est un international anglais.

«Il voudrait revenir en arrière et essayer de faire partie de l’équipe, mais je pense que si vous faites cela, vous devez jouer suffisamment de matchs en première équipe, car si vous ne le faites pas, vous pouvez facilement tomber en arrière comme Jesse Lingard.

.

Gallagher a fait ses débuts en Angleterre contre Saint-Marin

« Rester à Man United, je pense, a été un mauvais choix pour lui car il n’a pas été sélectionné.

« Alors qu’il était à West Ham, il était l’un des meilleurs joueurs de milieu de terrain de la Premier League à son époque, maintenant il est assis sur le banc de Man United.

« Vous devez donc faire très attention à vos choix au bon moment et si vous jouez autant au football que Conor joue maintenant, et que vous en profitez plus que jamais avec Palace, vous voulez continuer ainsi.

« Si ce n’est pas à Chelsea, cela peut certainement être ailleurs en Premier League, j’en suis sûr. »