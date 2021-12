Chelsea peut tirer le meilleur parti de Romelu Lukaku en le signant avec le numéro dix, comme Arsenal l’a fait une fois en associant Thierry Henry et Dennis Bergkamp.

Romelu Lukaku a besoin d’un partenaire à l’avant alors que Chelsea est invité à signer un numéro dix pour tirer le meilleur parti de l’attaquant belge.

L’ancien attaquant des Blues Tony Cascarino a déclaré que Timo Werner n’était pas une option appropriée pour l’accompagner et a fait des comparaisons avec le duo légendaire d’Arsenal composé de Dennis Bergkamp et Thierry Henry.

Lukaku n’a pas vraiment été en feu depuis sa nouvelle signature pour le club

Henry et Bergkamp étaient deux des plus grands attaquants de l’histoire de la Premier League et Lukaku pourrait bénéficier d’avoir quelqu’un comme le Néerlandais à ses côtés

Depuis qu’il a de nouveau rejoint le club pour un montant record de 97,5 millions de livres sterling, Lukaku n’a pas été en mesure de montrer la forme qui l’a vu commander ce prix.

Des blessures ont empêché le Belge de montrer sa meilleure forme, mais Cascarino a déclaré à talkSPORT que le joueur de 28 ans avait besoin d’un joueur spécifique à ses côtés ainsi que du personnel faisant partie du problème.

« J’ai vu le numéro dix dans d’autres clubs qui ont été déterminants, Henry avait Bergkamp, ​​il était un dix fantastique », a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea.

« Maintenant, Lukaku avait ça avec [Lautaro] Martinez à l’Inter Milan maintenant il n’a pas eu ça à Chelsea, il a des joueurs qui ne sont pas tout à fait l’article fini.

getty

De grandes choses étaient attendues du partenariat Lukaku et Werner, mais peu de choses ont été produites

« Timo Werner n’est pas un bon fleuret dans un partenariat.

«Il est très aléatoire en tant que joueur, un rythme de travail incroyable, le désir de courir derrière et n’arrête jamais de courir après.

« Mais il n’a pas la qualité d’un numéro dix dont je pense que Lukaku a besoin. »

À l’approche de la fenêtre de transfert de janvier, Chelsea pourrait à nouveau plonger sur le marché pour tirer le meilleur parti de la signature du record de son club.

En attendant, le manager Thomas Tuchel devra tirer le meilleur parti du duo et ne peut pas se permettre de perdre plus de points dans la course au titre de Premier League.

