Chelsea plan d’éclosion après que le milieu de terrain se soit rendu à Londres au milieu des liens de transfert

Ilaix Moriba était à Londres ce week-end, selon les informations, alors que Chelsea continue d’explorer un transfert potentiel de Barcelone.

Moriba a été écarté par Barcelone en raison d’un différend contractuel en cours. Il ne reste plus qu’un an à son accord et les parties n’ont pas pu s’entendre sur un renouvellement. La situation n’a pas été jolie et pourrait bientôt se terminer. Le milieu de terrain pourrait quitter le club catalan avant la fin du mercato.

Le joueur de 18 ans ne manquera pas de prétendants après avoir cumulé 18 apparitions seniors pour Barcelone à ce jour. Un passage en Premier League est envisagé depuis quelques mois alors que la situation des contrats est restée au point mort.

Chelsea sont des admirateurs de longue date, avec des rapports de leur intérêt pour Moriba remontant à 2019. Leur poursuite s’est poursuivie depuis et cet été, une opportunité majeure s’est présentée. C’est peut-être le moment idéal pour eux d’obtenir sa signature.

Selon Mundo Deportivo, il est pratiquement acquis que Moriba ne poursuivra pas avec Barcelone. Ses agents se sentent irrespectueux par le club, qui à son tour est mécontent de son entourage pour des motifs financiers – ce que conteste l’autre partie.

Par conséquent, Barcelone est prête à vendre Moriba – mais seulement pour un montant d’environ 20 millions d’euros. Ce montant est bien supérieur à la valeur d’une offre qu’ils ont rejetée de RB Leipzig d’une valeur de 6 millions d’euros.

Mundo Deportivo pense que Chelsea est plus capable de payer la somme la plus élevée s’il le souhaite. Même s’il ne peut pas encore obtenir de visa, ils pourraient toujours le prêter pour poursuivre son développement jusqu’à ce qu’il atteigne les points requis.

Il y a une croyance derrière l’offre ratée de Leipzig que Moriba a déjà un accord en place avec un autre club. Cela pourrait bien être Chelsea; en fait, le rapport ajoute que le milieu de terrain était à Londres ce week-end.

Peu d’informations sont fournies sur le voyage. Mais la balle devrait désormais être dans le camp de Chelsea s’ils veulent boucler la signature de Moriba avant la fin du mois.

Chelsea donne un coup de pouce à la signature de Saul

Alors que Moriba serait signé dans une perspective d’avenir, un transfert potentiel pour l’ici et maintenant serait celui de Saul Niguez.

L’Atletico Madrid chercherait à vendre le joueur de 26 ans, bien qu’il ait commencé dans ses deux matchs de Liga à ce jour. Il a apparemment clairement indiqué qu’il aimerait relever un nouveau défi.

Saul a depuis été lié à un certain nombre de clubs de Premier League, dont Chelsea et Manchester United. Mais ces derniers ont apparemment informé un certain nombre de points de vente, indiquant clairement que leur activité de transfert d’été était déjà terminée.

Le Daily Mail rapporte que United “se distancie d’un mouvement imminent” pour l’homme de l’Atletico.

Le Manchester Evening News affirme également qu’un accord pour Saul est “peu probable” et que Chelsea pourrait bien avoir une course libre pour signer le joueur.

L’Atletico espère vendre Saul pour 38 millions de livres sterling, des frais qui ont suscité l’intérêt de Thomas Tuchel. Plus tôt cette semaine, selon le Daily Telegraph, un accord était proche entre les deux clubs.

Ils rapportent que Chelsea veut prendre Saul sur un premier prêt – un arrangement auquel l’Atletico adhérera. Cependant, ils veulent d’abord un accord avec Chelsea. Et c’est pour dire que tout arrangement temporaire est assorti d’une garantie de rendre le déménagement permanent l’été prochain.

Et tandis que Chelsea est enthousiaste, la directrice des Blues, Marina Granovskaia, a posé ses propres conditions. En effet, la signature de Saul dépendra aussi du déplacement des Bleus sur quatre ou cinq marginaux en premier.

