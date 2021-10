Chelsea plongé dans l’enchevêtrement de transfert de Tottenham pour un franc-tireur qui testerait Tuchel

in

Chelsea a été étonnamment désigné comme un point d’atterrissage potentiel pour un franc-tireur de Tottenham qui testerait les capacités de gestion de Thomas Tuchel, selon un rapport.

Tottenham ont donné naissance à Jekyll et Hyde sous la direction du nouveau patron Nuno Espirito Santo. Trois victoires successives pour lancer la campagne ont cédé la place à une forme lamentable. Heureusement pour ceux d’une persuasion des Spurs, la chance de rallumer une forme bien nécessaire a été prise jeudi soir contre les ménés slovènes Mura.

Un joueur dont Nuno a jusqu’à présent eu du mal à tirer le meilleur parti est Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain français, 24 ans, a fait l’objet de fortes spéculations sur son départ cet été. Cela résultait principalement de la joueur lui-même exprimant clairement son désir de chercher de nouveaux pâturages.

Ndombele a étonnamment été lié à Man Utd ces dernières semaines. Le point de vente italien Calciomercato l’a qualifié de remplacement à l’identique de Paul Pogba – s’il refuse de signer un nouveau contrat.

L’ancien patron Jose Mourinho surveillerait également la situation de Ndombele. C’est malgré le manager de Roma admettre que le milieu de terrain dynamique l’a “frustré” pendant son séjour dans le nord de Londres.

Maintenant, selon Caught Offside (citant le média espagnol Don Balon), Chelsea a jeté son chapeau dans le ring.

Il est dit que les Bleus sont “l’un de ses prétendants” en ce moment. Alors que Don Balon est connu pour être du côté le plus léger de l’intégrité journalistique, une décision pourrait avoir du sens à certains égards.

N’Golo Kante est de plus en plus aux prises avec des problèmes de blessures ces dernières saisons. Kante reste un monstre du milieu de terrain lorsqu’il est en forme, bien que le maintenir en bonne santé s’avère plus difficile que jamais.

De plus, Saul Niguez a eu du mal jusqu’à présent dans des projections certes limitées. Si sa mauvaise forme persiste, il est peu probable que les Bleus déclenchent son option permanente.

Un milieu de terrain porteur de ballon et créatif du type de Ndombele ne semblerait pas être ce que Tuchel exige généralement de ses intermédiaires. De plus, Billy Gilmour et Conor Gallagher en particulier sont des remplaçants prêts à l’emploi déjà dans les livres.

De plus, le supremo des Spurs, Daniel Levy, est connu pour être un négociateur coriace et Ndombele a encore quatre ans sur son contrat.

En tant que tel, la probabilité de voir Ndombele à Stamford Bridge semble mince à ce stade, malgré ce que la presse espagnole peut prétendre.

Romano pèse sur Chelsea, Rudiger face à face

Pendant ce temps, les efforts de Chelsea pour garder Antonio Rudiger en lui donnant un nouveau contrat ne sont “pas terminés”, selon le journaliste de transfert Fabrizio Romano.

Rudiger est dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge. Après avoir auparavant semblé susceptible de partir lorsque Frank Lampard était encore en charge, il est devenu quelqu’un à garder sous Thomas Tuchel. L’Allemand a cimenté sa place dans les plans de son compatriote pour Chelsea.

Selon Romano, des discussions sont “en cours” entre Chelsea et les agents de Rudiger pour un nouveau contrat. Le salaire est le principal point d’achoppement, mais en termes de projet technique avec Tuchel, Rudiger est “tellement heureux”.

Romano a également soutenu que le Bayern Munich et le Real Madrid seraient les deux principaux prétendants à le signer s’il devenait agent libre.

Cependant, plusieurs officiels du Bayern ont récemment a minimisé l’idée de prendre Rudiger de retour dans sa patrie. Cela dit, ils peuvent simplement être respectueux envers un joueur qui n’est pas le leur.

Le Real, quant à lui, aimerait un renfort défensif supplémentaire après avoir perdu Sergio Ramos et Raphael Varane cet été. En retour, ils n’ont signé que David Alaba en remplacement.

