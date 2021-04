Chelsea pourrait affronter Liverpool tandis que le PSG ou le Bayern Munich pourraient attendre Man City

Les quarts de finale de la Ligue des champions se termineront cette semaine avec de nombreuses actions d’élite à venir.

Liverpool a perdu 3-1 contre le Real Madrid au Bernabeu lors de son match aller et a tout à faire à Anfield s’ils veulent atteindre les quatre derniers.

Liverpool a besoin d’une énorme performance contre le Real Madrid pour se qualifier pour les demi-finales

Chelsea, vainqueur en 2012, a obtenu un match nul favorable à Porto et a gagné 2-0 lors de leur premier match nul.

Les hommes de Thomas Tuchel seront confiants de passer mais doivent le faire sur un terrain neutre en raison des restrictions internationales relatives aux coronavirus.

Si les deux clubs anglais progressent, ils se retrouveront dans une autre tranche de leur féroce rivalité en Ligue des champions.

Chelsea et Liverpool se sont déjà rencontrés lors des quatre derniers matchs en 2004/05, 2006/07 et 2007/08 et également en quarts de finale 2008/09.

Chelsea a l’air bien pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions

Ailleurs, la quête de Manchester City pour un premier titre en Ligue des champions se poursuivra avec un quart de finale contre le Borussia Dortmund.

City, qui n’a jamais dépassé la demi-finale de la première compétition interclubs européenne, a battu l’opposition allemande 2-1 à Manchester et doit maintenant terminer le travail.

Mais ils se heurteront au jeune joueur le plus chaud de la planète à Erling Haaland au match retour.

Si City peut dépasser Dortmund, ils rencontreront le Bayern Munich ou le Paris Saint Germain en demi-finale.

Man City mène le Borussia Dortmund 2-1 dans le choc de la Ligue des champions

La partie allemande et le PSG, dirigé par Mauricio Pochettino, se rencontrent pour une répétition de la finale de la saison dernière.

Le Bayern a remporté la gloire dans ce match mais a perdu 3-2 contre les géants parisiens le mois dernier et doit renverser cela pour réussir.

Les demi-finales se joueront les 27 et 28 avril et les 4 et 5 mai, la finale se déroulant à Istanbul le samedi 29 mai.

Tirage au sort de la Ligue des champions

Quarts de finale

Chelsea v Porto (Agg 2-0) – Mardi 13 avril, 20h – EN DIRECT sur talkSPORT PSG v Bayern Munich (Agg 3-2) – Mardi 13 avril, 20h – EN DIRECT sur talkSPORT 2 Borussia Dortmund v Man City (Agg 1 -2) – Mercredi 14 avril, 20h – EN DIRECT sur talkSPORT Liverpool v Real Madrid (Agg 1-3) – Mercredi 14 avril, 20h

Demi finales

Bayern / PSG vs Man City / Dortmund Real Madrid / Liverpool vs Porto / Chelsea