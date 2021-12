Chelsea pourrait avoir une réponse au problème de transfert d’Antonio Rudiger alors que l’agent Mino Raiola lance une bombe sur l’avenir de Matthijs de Ligt à la Juventus

Chelsea sera en alerte rouge suite aux commentaires de l’agent Mino Raiola sur l’avenir de Matthijs de Ligt.

Le défenseur de la Juventus n’a pas réussi à impressionner lors de grands sorts depuis son transfert de 67,5 millions de livres sterling de l’Ajax en 2019.

L’ex-star de l’Ajax n’a pas démarré depuis son déménagement en Italie

Mais à 22 ans, le Néerlandais reste très bien noté par de nombreux grands clubs européens, dont Chelsea.

De nombreux rapports ont lié les Blues à De Ligt comme remplaçant potentiel d’Antonio Rudiger l’été prochain.

Rudiger – aux côtés de ses collègues défenseurs Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Thiago Silva – est en fin de contrat à la fin de la saison et libre de négocier avec des clubs étrangers en janvier.

Alors que le temps presse pour s’entendre sur de nouveaux termes, Chelsea pourrait se résigner à perdre la superstar allemande.

Rudiger est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League

Cependant, les récents commentaires de Raiola sur son client De Ligt pourraient donner l’espoir d’obtenir l’un des remplaçants potentiels de Rudiger.

« [De Ligt] est prêt pour une nouvelle étape… il le pense aussi », a déclaré Raiola au journal néerlandais NRC.

Dans une interview séparée avec NOS, Raiola a ajouté : « Nous pouvons tous penser aux clubs dans lesquels Matthijs pourrait aller.

— Alors vous ne parlez pas de Fortuna Dusseldorf avec tout le respect que je vous dois. En été, il faut voir s’il y a des clubs sur le marché.

« Cela peut être la Premier League, mais aussi Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain. »

