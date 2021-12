Chelsea pourrait obtenir une grande aide sur le marché des transferts alors que Crystal Palace a dit de «faire sauter la banque» avec une offre de 60 millions de livres sterling pour Conor Gallagher

Crystal Palace a été invité à «faire sauter la banque» en janvier avec une offre de 60 millions de livres sterling pour signer définitivement Conor Gallagher de Chelsea.

L’ancien milieu de terrain des Eagles Darren Ambrose, qui a disputé 124 matches avec le club du sud de Londres à partir de 2009, pense qu’une offre énorme pour le joueur prêté des Blues à la fin de l’année devrait être une évidence compte tenu de ses performances scintillantes ce trimestre.

Gallagher a été superbe pour les Eagles tout au long de la saison

Gallagher a été un énorme succès à Selhurst Park, marquant six buts et ajoutant trois en 16 matchs après avoir été prêté cet été.

Pour le plus grand plaisir de la hiérarchie de Stamford Bridge, sa valeur a grimpé en flèche grâce à une multitude d’affichages impérieux au milieu du parc, ses performances lui valuant également une convocation senior en Angleterre et ses débuts le mois dernier lors de la victoire 10-0 sur San Marin.

Avec Chelsea traversant une crise de blessures et Thomas Tuchel ayant besoin de défenseurs, avec quatre hors contrat cet été, les Blues pourraient être disposés à vendre leur produit d’académie afin de réinvestir dans leur équipe ailleurs.

Et Ambrose insiste sur le fait que cela profitera à la carrière de Gallagher s’il reste à Selhurst Park.

Lorsqu’on lui a demandé si Palace devait faire une offre pour le joueur de 21 ans, l’expert de talkSPORT a déclaré sur Drivetime : « 100 % – et je veux dire casser la banque !

GETTY

Tuchel doit ajouter des défenseurs à son équipe avec quatre hors contrat cet été

« 60 millions de livres sterling le feraient. Il joue toutes les semaines, il est content.

«Je pense que Palace est un club qui va de l’avant. Ils ont un manager en Patrick Vieira qui est quelqu’un avec qui vous voulez apprendre.

«Je ne dis pas que c’est un tremplin, mais cela pourrait potentiellement en être un si Palace ne va pas comme il le pourrait.

«Je pense qu’ils sont en hausse et se dirigent vers la moitié supérieure du tableau et au-delà.

« Est-ce qu’il joue semaine après semaine à Chelsea si tout le monde est en forme ? Probablement pas. Même si je pense qu’il devrait le faire.

Le milieu de terrain a été évalué à environ 60 millions de livres sterling par l’ancien as des Eagles Ambrose

Après un début de saison lent, la forme de Palace s’est rapidement inversée et le club occupe désormais la 11e place du classement avec Gallagher essentiel à leur changement de fortune.

Et le patron Patrick Vieira n’a jamais été incertain de la qualité du joueur prêté à Chelsea.

« Je ne sais pas si je dois mettre un chiffre ou non, mais si vous regardez le nombre d’occasions qu’il crée dans le jeu et le nombre d’occasions créées par l’équipe, son timing pour entrer dans la surface est toujours bon et il peut finir », a déclaré Vieira après avoir marqué deux buts lors d’une victoire contre Everton plus tôt ce mois-ci.

« Nous devons continuer à le défier, continuer à travailler avec lui pour continuer à s’améliorer, mais il peut marquer, nous devons donc jouer en tant qu’équipe pour permettre à ce type de joueurs qui ont la qualité de marquer de tenter leur chance. »

