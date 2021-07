Chelsea pourrait revendiquer la pole position pour le transfert de Harry Kane car il est rapporté qu’un échange impliquant Tammy Abraham “pourrait être plus attrayant” pour Tottenham que l’offre de Man City

in

Chelsea pourrait être en mesure de prendre un avantage dans la course à la signature de Harry Kane cet été en proposant un accord d’échange joueur plus cash plus réalisable.

Kane aurait dit aux Spurs qu’il souhaitait partir suite à leur échec à remporter des trophées tout en faisant face à une autre saison en dehors de la Ligue des champions.

Kane était à la fois le meilleur buteur de la Premier League et avait le plus de passes décisives la saison dernière

Les Blues sont connus pour être à la recherche d’un nouvel attaquant et ont été liés à un mouvement pour l’homme vedette de Tottenham, ainsi qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski.

Cependant, Manchester City reste actuellement le favori de la saga des transferts de Kane.

Les hommes de Pep Guardiola sont également à la recherche de nouveaux attaquants cet été avec Kane et Jack Grealish comme cibles privilégiées.

On s’attendait à ce que Daniel Levy privilégie un accord avec Man City, plutôt que la possibilité de vendre aux amers rivaux londoniens des Spurs.

Cependant, le dernier rapport de . suggère que Chelsea pourrait revendiquer la pole position pour obtenir sa signature avec un accord d’échange.

Guardiola a emmené Man City au titre de Premier League la saison dernière bien qu’il n’ait pas joué d’avant-centre tout au long de la saison

On prétend que, malgré leurs poches profondes, il y a des doutes que City paiera ce qui est nécessaire pour amener Kane à l’Etihad, Levy imposant un prix de 150 millions de livres sterling à l’attaquant.

Un accord d’échange joueur-plus-argent aurait été discuté entre les Spurs et City, mais il y a des complications à cela.

Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Aymeric Laporte et Riyad Mahrez sont des options d’échange potentielles, bien que ces joueurs touchent tous des salaires importants que Tottenham ne voudrait probablement pas égaler.

Il est également possible qu’ils ne veuillent tout simplement pas quitter City for Spurs.

Abraham n’a pas joué aussi souvent pour Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel

C’est là que Chelsea entre en scène.

Abraham est suggéré comme une option d’échange possible qui a beaucoup plus de sens «en termes d’abordabilité et d’exigences de position».

Son salaire est bien inférieur à celui des stars de City et il sera peut-être plus disposé à déménager après avoir perdu son poste de titulaire de premier choix après l’arrivée de Thomas Tuchel.

Il n’y a pas encore de confirmation d’une approche solide de Chelsea, mais certains pensent que cette structure d’accord pourrait être «plus attrayante pour Levy» que ce que City sera prêt à offrir.

Haaland est le joueur le plus demandé en Europe après 18 mois exceptionnels en Allemagne, qui a vu le filet norvégien 57 buts en 59 matchs pour le Borussia Dortmund

Ailleurs cependant, Chelsea considère bien sûr Haaland comme sa principale cible, donnant apparemment la priorité à la star norvégienne avant Kane.

Les Blues auraient proposé à Dortmund un accord d’échange joueur plus cash, impliquant soit Abraham, soit Callum Hudson-Odoi, mais le BVB a repoussé cela et insiste sur son intention de garder le Norvégien.

talkSPORT a été informé que parler d’un éventuel transfert de 150 millions de livres sterling n’était pas une blague, Roman Abramovich ” donnant le feu vert ” pour cette décision étonnante.

Chelsea semble être le seul club de chasse prêt à payer l’argent nécessaire pour débarquer Haaland cet été, avant que le marché des transferts européen ne s’emballe à cause de l’attaquant de la machine à but l’année prochaine.

Le contrat de Haaland à Dortmund comporte une clause de libération qui entrera en vigueur l’été prochain, ce qui rendrait le joueur de 20 ans disponible pour environ 65 millions de livres sterling.