Chelsea pousse la star du salon de la dernière chance vers une prochaine destination surprise

Chelsea pense que la Bundesliga serait la meilleure prochaine destination pour Ruben Loftus-Cheek alors qu’il se prépare pour une dernière chance de sauver sa carrière en club.

Loftus-Cheek était une perspective prometteuse lorsqu’il est sorti de l’académie de Chelsea. Devenu membre de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2018, il semblait capable d’être un habitué du club et du pays. Malheureusement, une série de blessures l’ont empêché de faire les progrès qu’on attendait de lui.

Il a passé la saison 2020-21 en prêt à Fulham dans le but de se remettre en forme. Cela a fonctionné dans une certaine mesure, lui donnant 32 apparitions dans toutes les compétitions. Mais sa forme n’était pas celle d’un joueur capable de revenir dans le onze de départ de Chelsea.

Par conséquent, à son retour à Stamford Bridge, il fait face à un dilemme. À 25 ans, le temps lui est compté pour se forger un avenir à long terme à Chelsea. Et ce malgré son contrat jusqu’en 2024.

Pourtant, pour l’abandonner complètement, Chelsea est prêt à sanctionner une autre sortie de prêt pour qu’il fasse ses preuves, selon The Sun.

Ils ont déjà mentionné Southampton comme partie intéressée en Premier League. Mais maintenant, ils prétendent que Chelsea essaie de pousser Loftus-Cheek vers l’Allemagne.

La Bundesliga a fourni une plate-forme à plusieurs jeunes talents anglais pour gagner du temps de jeu régulier ces dernières saisons. Loftus-Cheek est peut-être plus au milieu de sa carrière que la plupart. Mais s’il veut faire cette dernière étape de son développement n’importe où, ce pourrait être en Allemagne.

Il ne pourra peut-être pas retrouver la forme qui l’avait mis en lice pour la première équipe de Chelsea auparavant. Même ainsi, les Blues pensent qu’ils peuvent encore augmenter sa valeur s’il a une saison décente à l’étranger.

Aucun club spécifique n’est mentionné dans le plan de Chelsea pour la Bundesliga pour l’international à 10 sélections.

Loftus-Cheek prêt à « prendre le dessus »

Alors qu’il poursuit l’entraînement de pré-saison avec son club parent sous Thomas Tuchel, Loftus-Cheek a défini ses objectifs pour l’année à venir.

Il a déclaré au site officiel de Chelsea : « J’ai eu la saison dernière comme une saison où je peux trouver mes marques et c’était vraiment comme ça au début. J’avais du mal mentalement et je devais me concentrer uniquement sur la prise de risques à l’entraînement et retrouver cette sensation.

«Mais c’est finalement arrivé et je me débrouillais très bien dans les matchs. J’ai donc eu ma blessure et j’ai eu une saison maintenant pour me mettre en forme et avoir confiance en mon corps et cette saison est celle où j’ai commencé à courir.

«Je me sens vraiment en forme maintenant et fort, et j’espère que les blessures resteront à l’écart. La saison dernière a été ma première saison complète sans blessure, ce qui est très positif pour moi, car j’avais toujours des ennuis.

«Même si j’étais en forme, je serais absent pendant une semaine ou quelques jours, je ratais quelques matchs. Mais la saison dernière a été bonne pour mon corps d’être en forme à chaque séance d’entraînement et disponible pour chaque match.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« Ma pause a été détendue. J’ai eu un peu plus de temps que d’habitude, alors j’ai apprécié ça avec ma famille, juste mentalement et physiquement. J’ai commencé à m’entraîner assez tôt parce que j’avais l’impression d’avoir beaucoup de temps. C’est pourquoi je me sens en forme maintenant, détendu, frais mentalement et prêt à partir.

LIRE LA SUITE: Chelsea se rapproche d’une star de Ligue 1 dans le but de reconstituer la zone d’épuisement