Chelsea prend les trois points contre Arsenal (0-2)

22/08/2021 à 19:31 CEST

Le Chelsea a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-2 contre lui Arsenal ce dimanche dans le Stade des Émirats. Le Arsenal Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Brentford par un score de 2-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Chelsea a remporté dans son fief 3-0 son dernier match dans la compétition contre le Palais de cristal. Avec ce résultat, l’équipe à domicile est dix-neuvième, tandis que le Chelsea il est resté avec la direction de la Premier League.

La première équipe à marquer a été l’équipe des « Bleus », qui a ouvert le score grâce à un but de Lukaku à 15 min. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a pris ses distances en mettant le 0-2 grâce à un but de James à 35 minutes, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-2.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Arsenal a donné accès à Aubameyang, Nuno Tavares et Balogun pour Saka, Tierney et Martinelli, Pendant ce temps, il Chelsea a donné accès à Kanté, Ziyech et Werner pour Kova & ccaron; i & cacute;, Monter et Havertz.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes à Arsenal (Pablo Mari, Société d’investissements et Lokonga), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Arsenal reste à zéro et le Chelsea obtenir six points après avoir remporté le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe « Gunners » affrontera le Manchester City et, pour sa part, le Chelsea le fera contre lui Liverpool.

Fiche techniqueArsenal:Leno, Pablo Marí, Holding, Tierney (Nuno Tavares, min.66), Cédric Soares, Xhaka, Lokonga, Smith Rowe, Saka (Aubameyang, min.61), Pépé et Martinelli (Balogun, min.79)Chelsea :Mendy, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta, Kova & ccaron; i & cacute; (Kanté, min.72), Jorginho, James, Alonso, Mount (Ziyech, min.82), Havertz (Werner, min.90) et LukakuStade:Stade des ÉmiratsButs:Lukaku (0-1, min. 15) et James (0-2, min. 35)