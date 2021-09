Chelsea prépare un nouveau contrat «lucratif» pour l’attaquant aimé de Tuchel

in

Chelsea prépare un nouveau contrat exceptionnel pour l’international anglais Mason Mount, selon un rapport.

Le joueur de 22 ans est devenu un élément important de l’équipe des Bleus ces dernières saisons. La saison dernière, il a inscrit neuf buts et neuf passes décisives alors que Chelsea a terminé quatrième de la Premier League et remporté la Ligue des champions.

Monter n’a pas encore ouvert son compte pour la campagne 2021-22, bien qu’il ait déjà décroché une passe décisive dans le Victoire 2-0 contre Arsenal.

Le milieu de terrain offensif est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Thomas Tuchel. Il semble prêt pour une autre campagne impressionnante, cette fois liée à une signature de 97,5 millions de livres sterling Romelu Lukaku.

90Min fournit maintenant un rapport sur son avenir. Ils affirment que Chelsea prépare un nouvel accord «lucratif» pour prolonger son séjour à Stamford Bridge.

Les responsables du club ont été satisfaits de sa progression de jeune à régulier dans le onze de départ. Ils voient Mount comme l’exemple idéal d’un joueur qui est passé par l’académie et a été prêté avant de faire sa marque.

Son contrat actuel vaut environ 76 000 £ par semaine, selon Salary Sport, et expire en juin 2024. Il a été signé il y a plus de deux ans, avant qu’il ne fasse ses débuts en Premier League pour Chelsea.

Mount devrait recevoir une grosse augmentation de salaire en récompense de sa constance. Il pourrait pour la première fois dépasser la barre des 100 000 £ par semaine.

Il a commencé à s’entraîner avec le club à seulement six ans et a rejoint leur académie au niveau U9. Il a fait ses débuts contre Manchester United en août 2019, avant de marquer lors de matchs consécutifs contre Leicester et Norwich.

Au total, il a réussi 17 buts en 111 apparitions avec les Bleus.

Mauvaise nouvelle pour Harry Kane, alors que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo visent le Golden Boot Award

Duo ajouté à la liste de souhaits de Chelsea

Romelu Lukaku a recommandé deux étoiles de l’Inter Milan à Chelsea, selon le média italien Mediaset.

L’attaquant belge a récemment obtenu un retour record du club à Stamford Bridge, sept ans après la fin de son premier passage avec le club.

Il a apparemment parlé avec Tuchel des défenseurs Milan Skriniar et Alessandro Bastoni.

La paire a fait partie intégrante du succès de l’Inter la saison dernière en remportant le titre de Serie A. En conséquence, il faudrait une offre importante de Chelsea pour éloigner l’un d’eux du San Siro.

LIRE LA SUITE: “Impossible” pour Chelsea de laisser partir le joueur, déclare Thomas Tuchel