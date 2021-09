Chelsea prêt à « accélérer » alors que Liverpool, Man Utd également touché dans la saga des transferts

Chelsea, Liverpool et Manchester United devront peut-être tous accélérer leurs propres plans de transfert après avoir pris connaissance de la liste restreinte du milieu de terrain d’un géant européen.

Les trois clubs de Premier League sont considérés comme les principales menaces pour les champions de Manchester City pour le titre cette saison. Ils ont tous passé l’été à des degrés divers. Liverpool a fait une signature, Ibrahima Konate, alors que les fonds coulaient un peu plus librement à Chelsea et United.

Les Blues ont ramené Romelu Lukaku pour un montant record en club, avant l’ajout en prêt de Saul Niguez. United, bien sûr, a re-signé Cristiano Ronaldo après d’autres accords de grande envergure pour Jadon Sancho et Raphael Varane.

Mais chacune de ces équipes a encore des domaines à traiter pour l’avenir. Certains regardent dans une direction similaire à cet égard. Tous les trois ont été pressentis pour renforcer leurs milieux de terrain.

Si Saul n’est qu’une solution à court terme pour Chelsea, ils chercheront à faire une signature permanente différente l’année prochaine. Liverpool n’a pas remplacé Georginio Wijnaldum cet été et pourrait nécessiter plus de profondeur, même si Jurgen Klopp n’insiste pas. Pendant ce temps, United risque toujours de perdre Paul Pogba. Ils peuvent avoir besoin de quelqu’un de plus défensif pour tirer le meilleur de lui de toute façon s’il reste.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a confirmé qu’un retour à la Juventus reste une possibilité. En effet, l’équipe de Serie A cherche également à renforcer son milieu de terrain, qui n’a jamais vraiment été aussi efficace depuis le départ du Français.

Mais il n’est apparemment pas leur principale cible après qu’un rapport a énuméré deux options potentielles pour eux – dont chacune a des prétendants en Premier League.

Après avoir ajouté Manuel Locatelli à son milieu de terrain cet été, la Juventus cherchera à y signer une autre signature en 2022. Après un début de saison indifférent, ils pourraient même agir en janvier.

Dans la foulée, ils pourraient forcer les clubs de Premier League à accélérer leurs objectifs.

D’après Tuttomercatoweb, le premier nom sur la liste restreinte de deux hommes de la Juve est le Monégasque Aurélien Tchouameni.

Le journaliste Nicolo Ceccarini a déclaré au site italien que Tchouameni serait “parfait” pour la Juventus en raison de sa capacité à “défendre et attaquer avec facilité”. S’ils peuvent vendre Aaron Ramsey ou Weston McKennie, ils peuvent tenter de le signer en hiver.

Cela dit, il a révélé que Chelsea était “prêt à accélérer” ses propres tentatives pour signer Tchouameni. En fait, ils pourraient faire une « proposition très attrayante » pour battre la concurrence de la Juventus.

L’intérêt de Chelsea pour Tchouameni est évident depuis quelques mois en partant du principe qu’il pourrait être une cible moins chère que Declan Rice. Bien qu’ils aient montré leur capacité à dépenser beaucoup ces dernières années, cela peut les aider à aborder d’autres domaines également s’ils peuvent obtenir une bonne affaire pour l’adolescent.

La Juventus vise cependant à les battre contre lui. Mais sinon, ils regarderont quelqu’un lié à Manchester United et Liverpool.

La Juventus cible Tielemans comme alternative à Tchouameni

Youri Tielemans est l’alternative en question après avoir récemment indiqué qu’il prenait son temps pour discuter de contrat avec Leicester City.

L’ancien monégasque était une déclaration de signature pour Leicester en 2019 et ils l’apprécient depuis. Il a marqué le but vainqueur en finale de la FA Cup plus tôt cette année et a été nommé homme du match.

Il est sous contrat jusqu’en 2023 et a déclaré qu’il gardait ses options ouvertes. Il y a eu un intérêt de la part des grands clubs avant même qu’il ne se rende à Leicester.

La rédaction de Ceccarini pour TMW a révélé que la Juventus était prête à rivaliser avec Liverpool et Man Utd pour la signature de Tielemans.

Les détails n’étaient pas aussi clairs que pour Tchouameni. Mais il est clair que Tielemans n’aura renforcé sa réputation qu’avec ses performances pour Leicester ces dernières années.

Bien que les rivaux de la Premier League en soient bien conscients, il semble que l’intérêt du continent soit également présent pour le Belge.

LIRE LA SUITE: Rodgers ne mentionne que la façon dont l’avenir incertain de la star de Leicester peut devenir un problème