Chelsea, PSG, Manchester United parmi les équipes avec des « offres » à Robert Lewandowski du Bayern Munich

Pini Zahavi doit essayer de s'inspirer de l'ancienne bande originale de Beverly Hills Cop alors qu'il tente de générer un buzz autour de la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Après avoir appris vendredi que le Real Madrid était de retour dans le mix pour l’international polonais, trois autres clubs puissants ont été répertoriés comme points d’atterrissage potentiels pour Lewandowski.

Sauf dans le cas du Bayern Munich, Zahavi est comme une maison froide en décembre

Selon une mise à jour de Zahavi, euh… AS, il n’y a pas que le Real Madrid qui a fait une offre pour Lewandowski. Apparemment, nous pouvons ajouter le vainqueur de la Ligue des champions Chelsea, le Paris Saint-Germain et Manchester United à la liste des clubs qui ont déposé des offres pour le hitman polonais :

Mais la réalité de l’intérêt du joueur à changer de scène le place carrément dans les plans de certaines des principales équipes du continent, et fait même de lui le protagoniste de futurs mouvements liés. Lewandowski a actuellement des offres de plusieurs meilleures équipes. Le PSG recherche un attaquant garanti. Comme United (après Cavani) et City (après Agüero). Et même Chelsea, actuel Champions des Champions malgré le peu de succès affiché par Werner.