Chelsea reçoit des nouvelles douces-amères sur l’avenir d’Antonio Rudiger

Chelsea a reçu des nouvelles douces-amères concernant l’avenir d’Antonio Rudiger, qui suscite un intérêt européen majeur au cours de la dernière année de son contrat.

Rudiger, 28 ans, a été un rocher dans les lignes de fond à trois de Thomas Tuchel. Mais au cours de la dernière année de son contrat, les inquiétudes ont commencé à grandir cette saison pourrait être sa dernière à Stamford Bridge.

En effet, une pléthore de gros frappeurs du football européen ont manifesté leur intérêt. Les goûts de Le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich sont liés avec Rudiger en mesure de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers en janvier.

Perdre Rudiger est une pensée insondable pour Tuchel. En effet, le manager a récemment réitéré qu’il espère qu’un nouveau contrat pourra être conclu.

“J’espère qu’ils trouveront une solution mais ce n’est pas seulement entre les entraîneurs et les joueurs et ce que nous souhaitons”, a déclaré le manager. “C’est entre le club, le joueur et l’agent.

« Il a été excellent, un joueur très régulier à un niveau élevé, calme et concentré. Tout est en place mais parfois les joueurs ont besoin d’un peu plus de temps. Ce n’est pas nouveau de notre côté.

Tuchel pourrait être déçu après un rapport détaillé du chef de Chelsea Le plan de Marina Granovskaia pour lever tout doute. Afin d’éviter de perdre le défenseur central gratuitement, une vente de janvier pourrait être envisagée.

Maintenant, le journaliste de Bild Christian Falk a livré une mise à jour à double tranchant pour les Bleus.

Falk a confirmé que la puissance de la Bundesliga, le Bayern, avait “contacté” le demi-frère et agent de Rudiger, Sahr Senesie. De plus, il a confirmé que le Bayern était “intéressé” par l’acquisition du défenseur.

Le Bayern a supervisé les départs d’agents libres de David Alaba et Jerome Boateng cet été et n’a vu Dayot Upamecano arriver à ce poste qu’en retour.

Cependant, dans des nouvelles plus positives pour Chelsea, Falk a déclaré que la “tendance” de Rudiger est de signer un nouveau contrat avec les Blues.

Pendant ce temps, Tuchel dit qu’il n’y a aucune pression sur Kepa Arrizabalaga et a insisté sur le fait qu’il y avait une place à Chelsea pour l’homme de 72 millions de livres sterling.

Le patron de Chelsea insiste sur le fait qu’il est satisfait de l’Espagnol, qui est tombé dans la hiérarchie après La star sénégalaise Edouard Mendy est arrivée sous Frank Lampard en 2020.

Et tandis que Tuchel a également choisi Mendy comme numéro 1, il a clairement indiqué qu’il souhaitait garder Kepa à Stamford Bridge.

« Il n’était pas nécessaire qu’il me prouve qu’il est un bon gardien de but. Je le vois tous les jours à l’entraînement », a déclaré Tuchel.

“C’est peut-être à ce moment-là qu’il n’a pas trop essayé de convaincre tout le monde qu’il vaut l’argent que le club a payé pour lui.

« Qui se soucie de l’argent ? OK, l’argent a été payé, et maintenant ? La question est maintenant, pouvons-nous nous permettre de l’avoir comme gardien de but ?

«Nous avons deux gardiens super forts et nous avons besoin des deux. Si vous avez besoin de preuves, regardez le week-end dernier. Il a été un facteur clé pour garder notre cage inviolée et c’est aussi simple que cela.

« Si l’argent est trop élevé ou pas ou quoi que ce soit, ces mesures n’existent pas pour nous. Je sens que la pression se retire de ses épaules. Il est bien mérité que ce soit sur ses épaules, car ce n’est pas de sa faute.

