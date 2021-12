Chelsea reçoit deux coups de pouce majeurs avant le choc crucial de Liverpool le mois prochain

Thomas Tuchel sera ravi des deux nouvelles positives (Photo: .)

Chelsea a reçu deux énormes coups de pouce avant son match crucial de Premier League contre Liverpool qui doit avoir lieu le 2 janvier.

Les Blues occupent actuellement une place et trois points de retard sur Liverpool au classement de la Premier League après 18 matches.

Les deux équipes ont des matchs à jouer d’ici à ce qu’elles se rencontrent, mais leurs supporters ont déjà identifié ce match comme un match important dans la course au titre cette saison.

Hakim Ziyech devait manquer le match à Stamford Bridge en raison de sa participation attendue à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.

Cependant, le Maroc a confirmé jeudi que Ziyech n’avait pas été rappelé pour le tournoi, le laissant libre de jouer pour Chelsea pendant tout le mois de janvier.

Pendant ce temps, le défenseur de Liverpool Andrew Robertson devait être disponible pour affronter le club de l’ouest de Londres après avoir purgé une suspension de trois matches pour le carton rouge qu’il a reçu contre Tottenham dimanche contre Leicester en Coupe EFL hier soir, Leeds United le 26 décembre, et Leicester à nouveau en Premier League le 28 décembre.

Hakim Ziyech n’a pas été appelé par le Maroc pour la CAN (Photo: .)

Mais la Premier League a depuis annoncé que le choc du Boxing Day des Reds contre Leeds avait été reporté, ainsi que le match des Wolves contre Watford le même jour.

» Suite aux demandes de report de Leeds United et de Watford en raison de COVID-19, le conseil d’administration de la Premier League s’est réuni ce matin et a malheureusement accepté d’annuler les matchs du Boxing Day des deux clubs concernés « , a déclaré la Premier League dans un communiqué.

« Le conseil d’administration a conclu que Leeds ne sera pas en mesure de remplir son match ce week-end en raison du nombre de joueurs atteints de COVID-19, de blessures et de maladies. »

Le report signifie que Robertson devrait être banni pour le choc de Chelsea, étant donné le manque de temps pour reprogrammer le match de Leeds d’ici là.

Il reste à voir si le trio de Liverpool Sadio Mane, Mohamed Salah et Naby Keita sera disponible le 2 janvier, avec des pourparlers en cours entre le club du Merseyside et leurs nations respectives concernant leur date de sortie pour la compétition AFCON.



