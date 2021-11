Chelsea regarde Kounde et De Ligt au milieu de l’incertitude défensive, le dernier sur la chasse au manager de Man United, les pourparlers sur le contrat d’Arsenal sont suspendus

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et les clubs de Premier League sont occupés à préparer leurs plans pour passer cet hiver.

Le marché de la mi-saison est toujours une période mouvementée pour les clubs de haut niveau, car les équipes cherchent à renforcer leurs rangs pour la seconde moitié de la campagne.

Chelsea de Tuchel fait face à un mal de tête défensif pour l’été prochain

Il est plus difficile de faire des affaires dans la fenêtre de janvier, mais plusieurs parties à travers le pays pourraient être obligées d’ouvrir leurs chéquiers après Noël.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Défense de Chelsea

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, serait occupé à régler sa défense avec quatre options senior hors contrat cet été.

Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Thiago Silva et Cesar Azpilicueta verront tous leurs contrats expirer bientôt.

Objectif : Tuchel veut tous les garder à Stamford Bridge mais sait qu’il y a beaucoup de travail à faire pour s’en assurer.

Si quelqu’un décide de ne pas signer de nouveaux mandats, Chelsea envisage également de nouvelles recrues.

Il est dit que Jules Kounde de Séville est la cible principale des Blues alors qu’ils auraient également eu la possibilité de signer Matthijs de Ligt de la Juventus.

Ernesto Valverde

Manchester United a parlé à Ernesto Valverde de son intention de devenir leur manager par intérim, a-t-on appris.

L’homme de 57 ans a été l’entraîneur de Barcelone de mai 2017 à janvier 2020, remportant deux fois la Liga et une Copa del Rey, et est actuellement sans travail.

Le Guardian rapporte que Valverde a eu des discussions avec John Murtough, directeur du football de United, pour prendre le relais à titre temporaire, le club étant conscient qu’après avoir travaillé avec Lionel Messi à Barcelone, il serait à l’aise pour gérer Cristiano Ronaldo.

Le rapport ajoute que Valverde a commencé à sonder des joueurs potentiels qu’il pourrait ajouter pour renforcer l’équipe s’il était nommé.

Valverde est un manager très expérimenté, ayant été en charge de six clubs depuis 2002 Mauricio Pochettino

L’équipe du Paris Saint-Germain s’attendrait à ce que le manager Mauricio Pochettino rejoigne Man United dans un avenir proche.

Selon Marca, les joueurs du PSG espèrent que la légende de la France Zinedine Zidane remplacera le patron actuel s’il part.

Le Mirror ajoute que United devra payer 8,4 millions de livres sterling s’il veut éloigner Pochettino du PSG.

Pochettino est « désespéré » de devenir le nouveau manager de United, ont déclaré à talkSPORT des sources proches de l’Argentin.

La femme et les enfants de 49 ans vivent toujours à Londres, alimentant son désir de revenir en Premier League.

talkSPORT comprend que l’ancien patron légendaire de United, Sir Alex Ferguson, mène la quête pour amener Pochettino à Old Trafford.

Les conseillers de l’ancien patron de Tottenham ont déjà eu des entretiens avec des membres de la hiérarchie de United.

Poch n’a pas eu le meilleur départ dans la vie en France et pourrait être tenté de retourner en Angleterre Alexandre Lacazette

Arsenal aurait suspendu les pourparlers contractuels avec Alexandre Lacazette jusqu’à l’été – même s’ils risquent de le perdre pour rien.

L’attaquant de 30 ans verra son mandat actuel des Gunners expirer à la fin de la saison et il sera libre de parler à d’autres clubs en janvier.

Mais le Sun affirme qu’Arsenal ne discutera pas de son accord de si tôt.

L’Atletico Madrid, l’AC Milan, Marseille et Newcastle font partie de ceux qui surveillent sa situation.

Le Sun ajoute qu’Arsenal ne veut pas lui proposer d’accord à long terme mais pourrait proposer un nouveau contrat de 12 mois.

Lacazette est en fin de contrat en fin de saison Jesse Lingard

Tottenham l’entraîneur Antonio Conte serait intéressé par la signature du milieu de terrain lorsqu’il sera disponible pour un transfert gratuit cet été.

Les Spurs sont en tête d’une file d’attente de clubs de haut vol, dont Newcastle et Everton, dans la course pour atterrir sur Lingard, selon ESPN.

L’international anglais a mis de nombreux clubs en alerte rouge à la suite d’informations selon lesquelles il devrait quitter Old Trafford.

Lingard, 28 ans, est un petit joueur depuis son retour à Man United après la fin de son prêt à West Ham.

Lingard a à peine joué cette saison pour United Corentin Tolisso

Tottenham mène la course pour recruter le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, selon Football Italia.

Le Français, qui est une cible pour l’Inter Milan et la Juventus, sera également disponible en libre cet été.

Le directeur du football des Spurs, Fabio Paratici, avait déjà tenté d’obtenir les services du milieu de terrain de Lyon en 2017.

Corentin Tolisso pourrait troquer Munich contre le nord de Londres Christian Pulisic

L’ailier de Chelsea pourrait être en route pour Liverpool comme le temps de jeu de l’Américain continue d’être limité à Stamford Bridge, rapporte le Star.

Le rapport ajoute que Thomas Tuchel pourrait chercher à réduire ses pertes contre le joueur de 23 ans après que la forme physique et la forme l’aient limité à seulement deux matches de championnat.

Pendant ce temps, Liverpool envisage de remplacer à long terme Sadio Mane et Mohamed Salah, Arnaut Danjuma de Villarreal étant une autre cible.

Et Jurgen Klopp a déjà travaillé avec Pulisic lorsque le couple était ensemble au Borussia Dortmund.

Liverpool envisage de déménager pour Christian Pulisic James Tarkowski

Sean Dyche a minimisé les spéculations concernant l’avenir de la star de Burnley au club.

Tarkowski est sans contrat l’été prochain et a été fortement lié à un éloignement de Turf Moor avec Newcastle United parmi les personnes intéressées.

Cependant selon Dyche, sa situation au club ne veut rien dire.

Newcastle United

Les Magpies prévoient un triple raid sur la Serie A italienne alors qu’ils portent leur attention sur la fenêtre de transfert de janvier.

Selon The Times, les déplacements de Stefan de Vrij et Marcelo Brozovic de l’Inter Milan sont une priorité, tout comme un changement pour le gardien de but de la Lazio Thomas Strakosha.

Eddie Howe cherche à renforcer la colonne vertébrale de son équipe alors qu’ils se préparent pour une bataille de relégation dans la seconde moitié de la saison.

La star de l’Inter Milan Marcelo Brozovic Philippe Coutinho

Il est peu probable que Newcastle conclue un accord pour signer la star brésilienne en janvier, selon la publication espagnole Sport.

La star de Barcelone a été fortement liée à un déménagement à St James ‘Park alors qu’ils préparent une signature phare pour lancer la nouvelle ère en tant que club le plus riche du football mondial.

Coutinho avait été lié à un déménagement, mais le meneur de jeu est déterminé à rester au Camp Nou et rejettera donc toute approche pour s’éloigner.

Coutinho a été lié à un éloignement de Barcelone Adama Traoré

Les loups sont prêts à vendre l’ailier dans la fenêtre de transfert de janvier alors que des pourparlers sur un nouveau décrochage de contrat, selon 90min.

Traoré a connu une période mitigée depuis son arrivée à Molineux, n’ayant pas réussi à atteindre son potentiel incontestable de manière cohérente.

Barcelone et Liverpool seraient tous deux intéressés par un transfert pour le joueur de 25 ans et pourraient tenter leur chance alors que son avenir n’est toujours pas résolu.

L’ailier électrique a été lié à un éloignement des Wolves Dejan Kulusevski

La Juventus souhaite se débarrasser de l’ailier suédois de 21 ans, selon le média italien Calciomercato.

Le rapport ajoute qu’un accord d’échange avec Arsenal pour la signature record de Nicolas Pepe, 26 ans, a été suggéré, mais la vieille dame préfère l’argent liquide.

Kulusevski – qui est également une cible pour Tottenham – a révélé qu’il avait grandi en aimant Arsenal dans le podcast suédois Lundh en octobre 2019.

Il a déclaré: « Mon équipe préférée est Arsenal, parce que j’aime tout dans le club, la ville, les joueurs et la façon dont ils jouent au football. »

Kulusevski n’a pas réussi à atteindre les sommets à la Juventus Harry Kane

Manchester City aurait ravivé son intérêt pour l’attaquant de Tottenham Harry Kane avant la fenêtre de transfert de janvier.

Les champions de Premier League ont tenté de signer le joueur de 28 ans au cours de l’été, mais malgré une offre pouvant atteindre 125 millions de livres sterling, le président Daniel Levy est resté ferme.

Kane a réussi un tour du chapeau parfait en première mi-temps pour l’Angleterre lors de leur défaite 5-0 contre l’Albanie, mais sa forme de club a été inhabituellement mauvaise cette saison.

La star des Spurs n’a qu’un but lors de ses dix premiers matches de Premier League – et ESPN rapporte que City envisage de raviver leur intérêt en janvier.

Harry Kane est de retour sur le radar de Man City Wilfred Ndidi

Le Real Madrid serait désireux de faire un pas en janvier pour le milieu de terrain défensif de Leicester Wilfred Ndidi.

Fichajes affirme que les géants de la Liga sont de grands fans de l’international nigérian de 24 ans.

Ndidi est sous contrat à Leicester jusqu’en juin 2024 et est évalué à plus de 60 millions de livres sterling.

Les Foxes ont signé le milieu de terrain de Genk pour 17 millions de livres sterling en décembre 2016.

Wilfried Ndidi est l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League depuis sa signature pour Leicester Raheem Sterling

Manchester City est prêt à vendre Raheem Sterling si une offre de 45 millions de livres sterling est déposée.

Barcelone a souvent été liée à une décision de l’attaquant anglais, tandis que Newcastle et Arsenal seraient également enthousiastes.

Le métro affirme que City valorise la livre sterling à environ 45 millions de livres sterling, 5 millions de livres sterling de moins que ce qu’ils ont payé à Liverpool pour lui en 2015.

Le joueur de 26 ans est tombé dans la hiérarchie sous Pep Guardiola et souhaite relever un nouveau défi.

Sterling a joué un rôle diminué sous Pep Guardiola ce trimestre