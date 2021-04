Chelsea rejoint la course pour signer le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum au milieu de l’intérêt de Barcelone, du Paris Saint-Germain, de l’Inter Milan et de la Juventus

Chelsea serait intéressé à signer Georginio Wijnaldum sur un transfert gratuit.

Le milieu de terrain de Liverpool, qui n’a pas encore signé de nouvel accord à Anfield, sera en rupture de contrat à la fin de la saison.

Georginio Wijnaldum a fait plus de 200 apparitions pour Liverpool en cinq ans

Wijnaldum, 30 ans, a aidé Liverpool à remporter le titre de Premier League et le trophée de la Ligue des champions et reste une partie intégrante de l’équipe de Jurgen Klopp.

Il a commencé 27 des 29 matches de Premier League des Reds cette saison alors qu’ils semblent prêts à céder leur couronne de premier plan à Manchester City et à se battre pour une place parmi les quatre premiers.

Marca affirme que Barcelone est en pourparlers avec Wijnaldum pour un transfert estival, mais les géants de la Liga devront faire face à la concurrence de Chelsea, du Paris Saint-Germain, de l’Inter Milan et de la Juventus.

Les Bleus, qui occupent actuellement la dernière place en Ligue des champions en Premier League, sont bien approvisionnés au milieu de terrain avec N’Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic, Mason Mount et Billy Gilmour.

Tuchel sera probablement soutenu par le conseil d’administration de Chelsea lors du mercato d’été

Cependant, l’opportunité de faire venir un joueur expérimenté de Premier League à Wijnaldum pourrait s’avérer trop difficile à refuser pour le patron de Chelsea, Thomas Tuchel.

Wijnaldum, qui a fait 226 apparitions pour Liverpool depuis son arrivée pour 25 millions de livres sterling de Newcastle en 2016, a admis qu’il serait « dévasté » de quitter Anfield.

« La seule chose que je peux dire, c’est que je suis vraiment heureux au club, vraiment content de l’équipe et du staff et vraiment content des supporters pour lesquels je joue », a déclaré l’international néerlandais le mois dernier.

«Ce n’est pas que je ne sois pas content et que je doive partir, mais ce n’est pas si facile que tout le monde pense que c’est de prendre des décisions pour votre avenir.

«Il faut d’abord négocier avec le club et c’est si difficile de gérer toutes sortes de choses et c’est pourquoi cela prend si longtemps et aussi, la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce n’est pas la chose la plus importante en ce moment.

«Le plus important est de se remettre sur les rails et de gagner à nouveau des matchs, puis nous verrons. Je suis vraiment heureux ici et ma famille est heureuse ici mais il n’y a pas de nouvelles.

«Mais je serais dévasté [if] Je n’ai plus joué avec cette équipe, c’est sûr.