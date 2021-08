Chelsea rejoint le PSG dans la course pour signer Lionel Messi – rapport

in

Chelsea rejoint le Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Lionel Messi, selon des informations parues dans les médias espagnols. Le FC Barcelone a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de re-signer la star argentine hier dans une annonce choc.

Manchester City était la destination préférée de Messi la saison dernière lorsqu’il a essayé de partir mais n’a finalement pas pu, mais ils seraient cette fois hors de course après avoir investi ailleurs.

Voyant une ouverture, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, tente de faire décrocher le meilleur joueur du monde avec un transfert gratuit.

Les vainqueurs de l’UEFA Champions League négocient avec l’Inter Milan pour Romelu Lukaku, et ils auront leurs calculatrices pour essayer de voir s’ils peuvent signer les deux, ou un seul.

Chelsea a plein d’argent et cherche à faire un achat, ce qui n’est pas le cas de City, qui a déboursé 100 millions de livres pour signer Jack Grealish.

Le PSG, cependant, est en tête.

Abramovich recherche une rencontre avec Messi afin de changer cela et de l’attirer en Premier League.

On pense que Barcelone est toujours en lice, malgré tout, pour conserver Messi. Inter Miami a également été mentionné comme une destination possible sur les marchés des paris. Cependant, à partir de maintenant, Paris serait le plus probable.