Chelsea remporte la victoire contre Leicester City (2-1)

18/05/2021 à 23:16 CEST

le Chelsea a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Leicester ce mardi dans le le pont de Stamford. le Chelsea est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 0-1 lors du duel précédent contre Arsenal. Pour sa part, le La ville de Leicester Je viens de battre 1-2 à la maison à Manchester United lors du dernier match organisé. Avec cette défaite, l’équipe lesterienne a été placée en quatrième position après la fin du match, tandis que le Chelsea est troisième.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La deuxième période a débuté de manière excellente pour la Chelsea, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Rüdiger quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 48e minute. Plus tard, l’équipe des «Blues» a marqué grâce à une pénalité maximale de Jorginho à la 66e minute qui a établi le 2-0. Il a coupé les distances La ville de Leicester grâce à un objectif de Iheanacho à la minute 77, concluant la confrontation avec un score final de 2-1.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Dans le chapitre sur les changements, le Chelsea de Thomas Tuchel soulagé Kova & ccaron; i & cacute;, Zouma Oui Giroud pour Kanté, Azpilicueta Oui Werner, tandis que le technicien du Leicester, Brendan Rodgers, a ordonné l’entrée de Iheanacho Oui Ricardo Pereira fournir Maddison Oui Albrighton.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, dont deux au Chelsea (Azpilicueta Oui Mendy) et cinq à Leicester (Ayoze, Fofana, Ndidi, Ricardo Pereira Oui Je t’aime).

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant à la journée numéro 37, le Chelsea s’est positionné à la troisième place, en position d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Leicester il est quatrième, également à la place de la Ligue des champions.

Le lendemain, l’équipe de Thomas Tuchel fera face à Aston Villa, Pendant ce temps, il La ville de Leicester Brendan Rodgers lui fera face Tottenham Hotspur.

Fiche techniqueChelsea:Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, James, Jorginho, Kanté (Kova & ccaron; i & cacute;, min.32), Azpilicueta (Zouma, min.88), Chilwell, Pulisic, Mount and Werner (Giroud, min.91)La ville de Leicester:Schmeichel, Söyüncü, Fofana, Thomas, Castagne, Ndidi, Tielemans, Maddison (Iheanacho, min 61), Ayoze, Albrighton (Ricardo Pereira, min 67) et VardyStade:le pont de StamfordButs:Rüdiger (1-0, min.48), Jorginho (2-0, min.66) et Iheanacho (2-1, min.77)