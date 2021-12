Chelsea repère des attributs remarquables qui font de la star de la Liga une cible énorme

Chelsea a un « énorme intérêt » pour la star défensive de Barcelone Ronald Araujo, selon les rapports, alors que sa situation contractuelle devient un problème urgent au Camp Nou.

La défense est un domaine que Chelsea cherche à renforcer pour l’avenir. Quatre de leurs options actuelles à l’arrière central sont en fin de contrat en 2022. Ils risquent de perdre Thiago Silva, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rudiger.

Il y a plus d’optimisme pour certains que pour d’autres. Mais ils doivent élaborer des plans au cas où ils perdraient certains de leurs défenseurs actuels.

Ils en étaient déjà conscients l’été dernier, lorsqu’ils ont tenté d’emmener Jules Kounde à Séville. Cependant, ils n’étaient pas d’accord avec son changement de prix. Par conséquent, tout en le gardant à l’esprit, ils élargissent leur liste restreinte d’objectifs pour 2022.

Le dernier nom à apparaître sur leur radar est Araujo. Il a rejoint Barcelone B en 2018 et a été promu en équipe première pour la saison 2020-21. Au total, il a fait 33 apparitions la saison dernière.

Jusqu’à présent cette saison, l’international uruguayen compte 14 apparitions à son actif entre la Liga et la Ligue des champions. Son importance pour Barcelone augmente, ce qui signifie que sa situation contractuelle devient de plus en plus urgente à résoudre.

Son contrat actuel durera jusqu’en 2023, ce qui les expose au risque de le perdre l’année prochaine. Selon Sport (via Sport Witness), les deux parties veulent continuer ensemble, mais il y a quelques obstacles.

Araujo est l’un des joueurs les moins bien payés du Barça. Certains de ses coéquipiers gagnent jusqu’à 10 fois plus que lui. Il voudrait que son statut amélioré soit reflété dans tous les nouveaux termes.

Les difficultés financières du Barça sont cependant évidentes pour tous. Par conséquent, il peut être difficile pour eux de trouver un compromis.

Un récent rapport a révélé que Liverpool s’intéresse à Araujo. Cependant, Sport confirme que Chelsea est également dans le mix pour sa signature, comme indiqué précédemment par Mundo Deportivo.

Ils pensent qu’il s’intégrerait bien en Premier League en raison de ses qualités physiques. De plus, ils pourraient lui offrir un meilleur salaire que Barcelone dans leurs tentatives de renouvellement.

En fait, l’intérêt de Chelsea pour Araujo est décrit comme « énorme ». Cependant, un tel accord devrait probablement attendre l’été prochain, ce qui pourrait être le moment opportun pour bondir si le Barça n’a pas conclu de nouvel accord.

On ne sait pas encore combien pourrait coûter le jeune de 22 ans. Son potentiel est clair cependant et il serait une idée intéressante à considérer pour Chelsea sur le marché des transferts.

Sortie du défenseur de Chelsea proche

Malang Sarr est un autre défenseur qui pourrait être sur le point de quitter Chelsea, augmentant ainsi leur besoin de profondeur supplémentaire.

Chelsea a récupéré Sarr lors d’un transfert gratuit après son départ de Nice en 2020. Il a été prêté à Porto en octobre pour acquérir de l’expérience, mais n’a joué que huit fois dans le championnat portugais.

Thomas Tuchel n’a pu donner à Sarr qu’une seule apparition en Premier League et deux en Coupe Carabao jusqu’à présent cette saison. Aujourd’hui âgé de 22 ans, ce n’est pas le genre de temps de jeu dont il a besoin pour sa progression.

Par conséquent, Chelsea pourrait être sur le point de laisser Sarr partir pour de nouveaux pâturages dans un accord qui pourrait profiter à toutes les personnes concernées.

Selon Sport Mediaset, Sarr est sur le point de rejoindre l’Inter Milan à partir de janvier. Ils pourraient le prendre en prêt avec option d’achat pour environ 15 millions d’euros.

Du point de vue de l’Inter, une autre option de défenseur central est une nécessité. Ils ont Milan Skriniar, Stefan De Vrij et Alessandro Bastoni comme trois principaux défenseurs. Il n’y a qu’Andrea Ranocchia comme alternative naturelle.

Sarr aurait donc plus de chances de trouver de la place à San Siro, même s’il n’y serait pas non plus un titulaire garanti.

De plus, le rapport affirme que son coéquipier des Blues, Romelu Lukaku, l’a conseillé pour cette décision. L’attaquant, bien sûr, a fait le passage inverse de l’Inter à Chelsea cet été après avoir remporté le Scudetto.

