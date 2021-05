Chelsea reporte l’Alirón de la ville

08/05/2021 à 20:57 CEST

le apéritif de la finale de la Ligue des champions Terminer en déception pour Manchester City. Les Londoniens ont de nouveau prévalu, revenant cette fois avec un à la fois dans le rabais de Marcos Alonso. Le jeu manquait de peu de choses: il a commencé plutôt lentement, mais a fini par prendre plusieurs tours du script, y compris des pénalités manquées, des buts refusés et une controverse entre les arbitres. Sterling Il a dépassé ceux de Guardiola en première mi-temps, Agüero a raté un penalty à la veille de la mi-temps et Chelsea a réagi férocement à la reprise. Ziyech à égalité, et avec le jeu de tombes ouvert, Chelsea était plus précis.

MCI

CHE

Manchester City

Ederson; Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Aké, Mendy (Zinchenko, M.80); Rodri, Ferran Torres (Gündogan, M. 70), Sterling; Gabriel Jesus, Agüero (Foden, M.70).

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Christensen (Zouma, M.45), Rudiger; James, Kanté (Jorginho, M.68), Gilmour, Alonso; Ziyech (Hudson-Odoi, M.76), Werner, Pulisic.

Buts

1-0 M.44 Sterling; 1-1 M.63 Ziyech; 1-2 M.92 Alonso.

Arbitre

Anthony Taylor. TA: Sterling (M.12), Gabriel Jésus (M.90).

Rotations dans les onze

Entre les rotations forcées par les Champions, et l’opportunité de tester le terrain, Guardiola avait aussi trois pures centraux comme rival. Dias, Laporte et Aké Ils ont présidé la défense, Cancelo et Mendy ont tiré dans les couloirs. Rodri a eu la tâche ardue de soutenir le centre du terrain, avec l’aide de Sterling et Ferran Torres. Gabriel Jesus et Agüero menaient l’attaque.

Il a également introduit des changements Tuchel, donner du repos à des noms comme Mount, Jorginho ou Thiago Silva après la victoire contre Madrid. Les variantes n’ont cependant pas empêché une bataille tactique au départ. Précaution et contact dans les premières barres, a été rompu par le côté local eslálones de Sterling ou Ferran Torres, avec les Espagnols ayant une bonne arrivée contre Mendy. Pendant ce temps, Chelsea a essayé de désarmer les trois centres de Pep avec un James actif dans la voie de droite, et en particulier avec le non-marquage de Werner. L’Allemand a été le premier à envoyer un ballon dans les filets, bien que clairement hors-jeu. Ce ne serait pas le dernier.

Agüero a pardonné la peine maximale

À la veille de la mi-temps, les hommes de Guardiola ont pu porter deux coups presque fatals au match. Ils ont eu raison du premier: Rúben Dias a commandé un service à la carrière de Gabriel Jésus, qui s’est éloigné de Christensen en fuite et ce n’est qu’avant que Mendy a donné les honneurs à Agüero. Lent, Kun était la nuit au contrôle, mais il est arrivé Sterling par derrière pour terminer le travail et poussez-le vers le filet.

Lors du jeu suivant, City a récupéré jusqu’à ce qu’ils reviennent dans la zone rivale.. Gilmour a renversé Gabriel Jesus et a donné une pénalité à Agüero. L’Argentin, l’homme qui a décidé du premier Premier ministre de l’histoire du “ bleu ciel ”, avait la peine maximale pour mettre une autre ligue sur la bonne voie, mais il l’a gâchée de la pire des manières.: lancé à la «Panenka» et Mendy a vu les intentions.

La réaction féroce de Chelsea

La sauvegarde du but «bleu» a donné une autre vie à ceux de Tuchel, qui ont réagi comme une tempête. Il a commencé à le forger avec neuf Reece James, irrépressible pour un Mendy qui a fini par être remplacé, et ils l’ont rendu concret à temps Ziyech s’est réglé. Le Marocain, qui avait déjà marqué le but décisif dans son précédent de FA Cup, a nivelé le match. Entre lui et Azpilicueta, ils ont volé le portefeuille de Rodri, et a fini par punir avec un tir sec de l’avant.

Le match s’est ensuite transformé en un échange de coups féroce, dans lequel Chelsea était plus effrayant. Deux autres buts ont été annulés pour hors-jeu à ceux de Tuchel, premier à Werner puis Hudson-Odoi. Guardiola a eu recours à Gündogan et Foden. Le jeune Anglais a mis Mendy à l’épreuve et une action de Sterling a provoqué la colère de Pep. Presque avec le temps, le «7» bleu a été abattu dans la zone par Zouma. Le banc de la ville est passé au second, agressif, réclamant le penalty. La pièce a continué et le VAR ne l’a même pas revue. En fait, la seule chose qui est venue était le coup de grâce de Chelsea. Avec l’allumette cassée, la voie espagnole a donné le machado pour voler les trois points à Londres. L’alirón devra attendre. Revenge of the City aussi.