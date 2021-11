Chelsea repose les joueurs clés dans une victoire difficile de la WSL contre Aston Villa

Chelsea, deuxième, a visité Aston Villa, septième, lors d’une action matinale de la WSL. Chelsea a étonnamment reposé un certain nombre de joueurs clés, probablement avec un œil sur le match à venir avec Servette en Ligue des champions. Mais cela signifiait que les Blues étaient sans Sam Kerr, Fran Kirby, Melanie Leupolz et Guro Reiten dans la formation de départ contre leur opposition de milieu de tableau. Aston Villa n’a pas été en mesure de tirer parti du fait que Chelsea a apparemment retiré le pied de l’accélérateur alors que l’équipe d’Emma Hayes a remporté une victoire 1-0.

Chelsea reste les stars dans la victoire d’Aston Villa

Chelsea a dominé tout au long du match, Ji So-Yun agissant comme principal meneur de jeu au milieu du parc. Cependant, ils étaient clairement loin d’être les meilleurs, car ils manquaient de cet avantage critique que possèdent des joueurs comme Kerr et Kirby car ils ont gaspillé un certain nombre d’opportunités. Aston Villa n’a pas pu en profiter car elle offrait très peu offensivement. Après que Jessie Fleming ait donné l’avantage à Chelsea, il semblait qu’il s’agissait de savoir quand, et non si, le club londonien augmenterait son avance.

Aston Villa montre des signes de vie

Un deuxième but n’est jamais venu pour Chelsea. Au lieu de cela, Aston Villa a grandi dans le jeu au fil du temps. Même lorsque Chelsea a amené certains de ses meilleurs joueurs, ils étaient sur la défensive pour la dernière partie du match. Cela s’est avéré trop peu, trop tard pour Villa car ils étaient contre la montre malgré le fait qu’ils aient finalement pris de l’élan de leur côté. Chelsea a conservé son avance d’un but et est reparti avec les trois points dans un match qui s’est avéré plus difficile que beaucoup ne l’auraient imaginé. Emma Hayes sera sans aucun doute satisfaite de l’effort défensif de son équipe après une défense fragile dans récents matchs de Ligue des Champions.

Avec cette victoire, Emma Hayes et son équipe restent dans la lutte pour la gloire de la WSL en restant à moins de trois points d’Arsenal. Comme nous le savons, les meilleures équipes de la WSL n’ont pas tendance à perdre beaucoup de points, donc chaque match est une victoire incontournable pour Chelsea s’ils veulent avoir le moindre espoir de remporter leur troisième titre de champion d’affilée.

