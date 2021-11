Chelsea réussit avec une offre « astronomique » alors que les termes se sont débattus pour le défenseur

Chelsea a fait une offre « astronomique » à Fenerbahce pour son défenseur Attila Szalai, le travail étant également effectué à titre personnel, selon des informations en Turquie.

Szalai est devenu une cible pour Chelsea plus tôt ce mois-ci. Ils sont bien conscients de la nécessité potentielle de faire évoluer leur défense. Antonio Rudiger est en fin de contrat à la fin de la saison et semble susceptible de partir. Andreas Christensen, Thiago Silva et Cesar Azplicueta approchent également de la fin de leur mandat.

Il reste l’optimisme que certains vont rester. Tous ont eu des rôles importants à jouer sous Thomas Tuchel. Mais ils devront trouver des renforts s’ils perdent certains de ces joueurs l’année prochaine.

Dans cet esprit, ils cherchaient déjà un nouveau défenseur central cet été. Ils ont essayé de signer Jules Kounde de Séville mais n’ont pas pu se mettre d’accord sur le prix demandé.

En fin de compte, ils sont entrés dans la nouvelle saison avec en grande partie les mêmes options que celles de l’équipe qui leur a valu la Ligue des champions cet été. De plus, Trevoh Chalobah est également devenu un joueur de l’équipe première et Malang Sarr a eu quelques opportunités.

Mais il y a toujours le sentiment que Chelsea pourrait signer un nouveau défenseur pour la nouvelle année. Tuchel a suggéré que ce n’était peut-être pas Koundé, car leurs plans sont dynamiques, mais cela ne veut pas dire que personne n’arrivera.

Szalai est l’une des nouvelles cibles sur leur radar. Il faisait partie de l’équipe hongroise pour l’Euro 2020 après avoir impressionné depuis un transfert en janvier au niveau du club à Fenerbahce.

La partie turque devrait réaliser un joli profit sur le joueur de 23 ans lorsque viendra le moment de le vendre. Et ce sera peut-être bientôt.

Selon CNN Turk, Chelsea est « sérieux » à propos de la signature de Szalai et a fait une offre « astronomique ». Fenerbahce a évalué leur proposition, d’une valeur de 23,4 millions d’euros (environ 20 millions de livres sterling).

L’accord est maintenant en phase finale, soi-disant, et Chelsea a pu explorer des termes personnels avec Szalai. Ils sont prêts à lui offrir un contrat de six ans qui mettra 4 millions d’euros par saison dans sa poche.

Chelsea bat la concurrence espagnole pour Szalai

Ce faisant, ils semblent avoir battu la concurrence de l’Atletico Madrid. Les champions d’Espagne le considéraient comme le soutien de Jose Gimenez et Stefan Savic.

L’Atletico était prêt à payer 11 millions d’euros pour lui, selon le rapport, mais Fenerbahce a attendu un repère de 20 millions d’euros que Chelsea a maintenant dépassé.

L’équipe de Super Lig gagnerait ainsi plus de 10 fois les 2 millions d’euros qu’elle a payés pour signer Szalai du club chypriote Apollon Limassol.

Il a plus que prouvé sa valeur depuis et viserait à justifier les frais plus élevés que Chelsea dépenserait s’il déménageait à Stamford Bridge.

Les attentes seront élevées pour un joueur rejoignant une équipe qui a bâti son succès sur une défense solide. Chelsea n’a encaissé que quatre buts en Premier League cette saison.

Mais l’identité des hommes dans leur dos pourrait se transformer dans les prochains mois à moins qu’ils ne puissent s’entendre sur certains renouvellements.

