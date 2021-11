Chelsea aggrave un problème de leur propre chef après que la dernière offre de contrat faite à Antonio Rudiger a été traitée comme une « gifle » par l’Allemand, selon un rapport.

Le demi-centre, 28 ans, est l’un des généraux les plus fiables de Thomas Tuchel depuis que l’Allemand a pris les commandes. Bien qu’il soit droitier, Rudiger s’est approprié le rôle d’arrière central gauche. Ce faisant, il a contribué à une défense étanche qui fait l’envie de toute l’Europe.

Cependant, Rudiger est dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge. Il n’est pas seul dans cette situation, avec ses collègues défenseurs Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Thiago Silva tous en fin de contrat l’été prochain.

De nouveaux contrats pour tout ou partie de ce quatuor sont attendus au cours des prochains mois. Mais dans le cas de Rudiger, la pléthore d’intérêts des clubs européens d’élite lui offre de nombreuses options. Le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich surveillent tous sa situation.

Tuchel avait précédemment déclaré publiquement qu’il serait vexé si son compatriote était autorisé à partir. Un rapport récent a apaisé ces craintes dans une certaine mesure lorsque suggérant qu’il est toujours entièrement concentré sur Chelsea.

Mais selon Sport Witness (citant le journal allemand Bild), les offres ternes de Chelsea provoquent des troubles avec Rudiger.

Ils déclarent que Rudiger cherche un renouvellement à 12 millions d’euros par an. L’offre la plus récente de Chelsea totalisait un peu plus des deux tiers de ce montant à 8,5 millions d’euros par an.

L’article affirme que cette offre particulière a été traitée comme une « gifle » par Rudiger. Le fait que Marcos Alonso aurait empoché « 6 millions d’euros par an après impôts » alimente sa consternation.

L’Espagnol a été dans et hors des plans de Tuchel en 2021 contrairement à Rudiger qui est presque toujours présent. Cela a alimenté le mécontentement de Rudiger et Bild prétend que le Bayern Munich pourrait en bénéficier.

Accumuler les 12 millions d’euros par an qu’il recherche ne sera pas un problème pour les Bavarois. Leur plus gros problème sera de convaincre Rudiger de partir Chelsea où il est installé et n’est pas fort dans son envie de partir.

Mais si les offres lowball de Chelsea se poursuivent, les perspectives du défenseur pourraient bien changer.

Pendant ce temps, l’expert Noel Whelan estime qu’Everton réalisera de bonnes affaires en janvier s’il agit selon son intérêt pour un inadapté de Chelsea.

Les Toffees ont dû compter sur des joueurs bon marché et gratuits pendant l’été en raison de leurs dépenses somptueuses dans le passé. Ils enfreindront les règles du fair-play financier si d’autres grands noms sont recrutés.

En tant que tel, Benitez a repêché des joueurs comme Andros Townsend et Demarai Gray à bon marché. Les deux ailiers ont excellé jusqu’à présent et Whelan a soutenu Benitez pour ramener Ross Barkley dans le Merseyside cet hiver.

Barkley serait sur le billot en janvier avec une sortie de prêt l’option la plus probable. Leeds United a été lié, et Whelan estime qu’il sera une signature de crack pour le club qui appuiera sur la gâchette.

« Je pense que ce serait une bonne signature et je peux le voir se produire », a déclaré Whelan à Football Insider. Nous voyons actuellement un Ross Barkley différent de celui que nous avons vu à Aston Villa la saison dernière – il a retrouvé son mojo.

« Il a cette faim ; il veut impressionner quand il quitte le banc à Chelsea – il fait pression et bouscule très bien l’opposition. Il est également capable d’entrer dans ce dernier tiers et de causer des problèmes aux équipes là-bas également.

