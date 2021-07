Chelsea ruine à nouveau le Real Madrid

30/07/2021 à 16h05 CEST

Jules Koundé est depuis longtemps à l’ordre du jour du Real Madrid après avoir franchi la dernière étape à Séville la saison dernière et montré qu’il est l’un des centres avec la plus grande projection au monde. À la « Maison Blanche », ils le voient comme le parfait héritier de Varane et rêvent de sa signature pour être le prochain chef de la défense au cours de la prochaine décennie. Le joueur rêve également d’échanger Séville contre Madrid, mais les chances qu’il rejoigne les Blancs ont diminué ces dernières semaines.

Désormais, les prévisions de Betfair indiquent que le départ du Français aura lieu mais à Londres et non à Madrid. Dans cette ligne, les prédictions donnent un quota de [1.25], il s’agit d’une probabilité implicite de 80% qu’il se retrouve à Chelsea.

Derrière apparaît l’option de rester un an de plus à Séville, qui se négocie à [7.0]. Et puis, dans les prédictions de Betfair, le Real Madrid apparaît, qui est répertorié [9.5] comme prochaine destination de Koundé, c’est une probabilité de 11,1%. A la quatrième place et pour compléter l’équation, la Juventus apparaît avec une part de [11.0].

Chelsea se mêle également de l’opération ‘Haaland’

Malgré le fait que l’agent et le père de Haaland se sont rendus dans la capitale de l’Espagne et ont rencontré le tableau blanc, la vérité est que selon les prévisions de Betfair, le Norvégien est plus susceptible de finir comme « bleu » que comme blanc. Les options de l’attaquant souhaitées par les blancs (avec Mbappé) sont répertoriées à [2.75] (36,4% de probabilité), alors que la possibilité de jouer au Bernabéu a un quota de [6.0]. Chelsea à nouveau.

Kepa et d’autres signatures que les “bues” ont arrachées à Madrid

Malgré le fait que le dernier galactique que le Real Madrid a signé en tant que tel était Eden Hazard, l’arrachant précisément à Chelsea, la vérité est qu’il y a des années, Kepa était celui choisi pour occuper le but blanc. Mais après une série d’événements, l’équipe d’Abramovitch a semblé ruiner l’opération entre l’Athletic et le Real Madrid et prendre le but basque. au Catalan portant le ‘bleu’. La même chose s’est produite avec Kanté, à qui Zidane a demandé de renforcer son milieu de terrain mais a finalement changé Leicester pour Chelsea.