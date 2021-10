Chelsea s’accroche à Brentford implacable pour une fois de plus en tête du classement de Prem

Chelsea avait le gardien Edouard Mendy à remercier alors qu’une performance d’homme du match a obtenu les trois points contre une équipe de Brentford en lutte.

Le blues avait pris l’avantage juste avant la mi-temps lorsque Ben Chilwell a frappé une douce frappe dans le toit du filet. Ils n’ont pas étendu leur avantage et ont dû faire face à une pression incessante de la part des Bees au fur et à mesure que le match avançait. Mais Mendy leur a refusé à maintes reprises de gagner les trois points.

Brentford est entré dans le match plein de confiance. Ils étaient invaincus lors de leurs trois derniers matches de Premier League et ont fait match nul 3-3 avec Liverpool la dernière fois à domicile.

Chelsea était motivé par le fait que trois points les ramèneraient au sommet du classement après que Liverpool et Man City les aient dépassés plus tôt dans la journée.

Après une ouverture régulière de 20 minutes, au cours de laquelle Romelu Lukaku a envoyé un coup franc d’une position dangereusement proche juste à côté, le jeu a pris vie.

Les Bees, qui avaient marqué cinq buts sur coups de pied arrêtés jusqu’à présent cette saison, ont réussi un corner dégagé qui a été renvoyé dans la surface.

Le ballon était dirigé vers Bryan Mbeumo. L’attaquant l’a frappé au sol et son tir a rebondi sur le poteau.

Sans perdre de temps, Chelsea contre-attaque. Timo Werner a couru sur la gauche et a centré vers Lukaku qui a renvoyé le ballon à la maison. Cependant, il était en position de hors-jeu.

Un autre coup franc a été accordé à Chelsea et la responsabilité incombait cette fois à Mateo Kovacic.

L’effort du milieu de terrain de 30 mètres a été dévié du mur et a fait brouiller David Raya, mais il est passé au-dessus de la barre.

Les Blues se sont à nouveau rapprochés lorsque Werner a tiré à bout portant après que Lukaku ait bien tenu le ballon pour son partenaire de frappe.

A l’autre bout, Malang Sarr a fait un tacle crucial pour déposséder Mbeumo qui s’était accroché à un coup d’Ivan Toney.

Chilwell continue le patch violet

Puis juste sur le coup de la mi-temps, Chilwell a marqué une beauté pour mettre son équipe devant. Le ballon lui est tombé juste à l’intérieur de la surface et il a frappé une frappe qui a volé dans le coin supérieur. C’était le troisième but de l’international anglais en autant de matchs pour le club et le pays.

Chelsea a pris le contrôle du match après la reprise. Mais Toney a fait de son mieux pour perturber leur rythme quand il le pouvait.

Lukaku a eu ses rougissements épargnés par le drapeau de hors-jeu après avoir raté un gardien à quelques mètres seulement.

Les abeilles ont poussé pour revenir dans le match. Ils ont eu une bonne chance lorsque le ballon est tombé sur Toney à la volée. Il a forcé Mendy à faire un arrêt réflexe.

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

Le gardien de Chelsea était cependant impuissant quelques minutes plus tard. Le menaçant Mbeumo s’est accroché à un ballon exagéré et a frappé vers le but avec son pied gauche.

Il a battu Mendy mais n’a pu trouver que le poteau, à la grande frustration de la majorité de la foule à l’intérieur du stade communautaire de Brentford.

Les fans se sont de nouveau relevés pour réclamer un penalty alors que Trevoh Chalobah a fait tomber Toney. Mais le drapeau du hors-jeu a été levé.

La pression continuait à monter sur le but de Chelsea. Mendy a dû sortir rapidement de sa ligne pour empêcher le remplaçant Saman Ghoddos de trouver un égaliseur.

Le numéro un des Bleus gardait son équipe et il a même utilisé son visage pour arrêter l’opposition. La frappe de Pontus Jansson a fait claquer le butoir.

Personne en rouge et blanc n’a pu le dépasser et il s’est avéré faire la différence lorsque la victoire 1-0 a été vue.

LIRE LA SUITE: Chelsea et la cible du Real Madrid demandent à l’agent d’obtenir un transfert alléchant de Man Utd