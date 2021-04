Chelsea s’apprête à sortir de la Super League européenne après des manifestations de fans qui ont vu Petr Cech affronter des supporters

Chelsea devrait devenir le premier des clubs de Super League européenne à se retirer de la compétition proposée.

Cette décision intervient après que des centaines de fans se sont rassemblés pour manifester devant Stamford Bridge avant l’affrontement des Blues avec Brighton mercredi soir.

.

Chelsea se préparerait à se retirer de la Super League européenne

.

Petr Cech a affronté les manifestants à l’extérieur du sol

Le journaliste de la BBC, Dan Roan, a tweeté: «Je crois comprendre que Chelsea prépare actuellement des documents pour demander son retrait de l’ESL.»

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

