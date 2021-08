Chelsea se bat dur pour marquer à Anfield contre Liverpool

Au final, dix suffisaient. Chelsea a passé la seconde moitié du match à Anfield avec dix hommes, s’étant senti à juste titre lésé par l’expulsion d’un homme. Pourtant, les Blues n’ont pas tellement résisté à la tempête contre Liverpool, car ils ont trouvé leurs marques et se sont finalement mis à l’aise, scellant un match nul 1-1 dans le processus et posant un marqueur dans la lutte pour le titre.

Chelsea fait preuve de résilience pour sceller le tirage au sort à Anfield

Carton rouge un point pivot

A l’aube de la mi-temps, le match a pris une tournure. Chelsea avait Liverpool à bout de bras et semblait se diriger vers la pause avec une avance confortable, sinon nécessairement méritée. Cependant, au milieu d’une bousculade, un tir de Sadio Mane a frappé Reece James au bras. Les Bleus se sont sentis lésés par la suite. Mohammed Salah a marqué le penalty qui a suivi, James a reçu un carton rouge et leur attitude à la fin de la mi-temps l’a reflété. On dirait qu’on perd des têtes.

Mais tout au mérite de cette équipe de Thomas Tuchel, ils ont tenu bon après la pause. Il y a eu une sorte de barrage au début de la seconde mi-temps et Mendy a dû descendre pour effectuer des arrêts intelligents. Chelsea, cependant, a pris le contrôle du jeu et a produit une performance contrôlée défensivement.

Bientôt, le match est passé d’une victoire inévitable de Liverpool à des hôtes soufflant et soufflant. À la mi-temps, le match semblait aller dans un sens. À temps plein, c’était différent.

L’évolution et l’adaptabilité de Chelsea sous Tuchel

Il y a moins d’un an, Chelsea disputait le deuxième match de sa saison de Premier League 2020/21 à domicile contre Liverpool. Ce fut une défaite tiède pour les champions de l’époque et illustrait à quel point une équipe était plus éloignée l’une de l’autre. Avance rapide de 11 mois, et les choses semblent différentes.

Les Bleus, depuis le départ de Frank Lampard et l’arrivée de Thomas Tuchel, ont développé une capacité à être extraordinaire tout en ayant l’air ordinaire. Telle est l’organisation, que même avec dix hommes – auxquels ils étaient également réduits contre Liverpool en septembre 2020 – ils semblaient redoutables, au point d’être indestructibles.

Pourtant, au sein d’une organisation de premier ordre, leur capacité d’adaptation et leur flexibilité sont tout aussi admirables. Chelsea a la capacité de jouer au contre, mais aussi complètement sur le pied avant. Cela était évident en première mi-temps, avant le carton rouge, lorsque les Bleus comptaient sur une avance rapide. Au moment où Kai Havertz a dirigé le premier match, les Bleus avaient testé les eaux à plusieurs reprises. Avant que Liverpool ne trouve son égaliseur, Anfield avait commencé à devenir nerveux et frustré.

Chelsea est-il le favori pour le titre ?

Bien que la saison n’ait que trois semaines, il n’est probablement plus valable de demander si Chelsea est un prétendant. Ils montrent qu’ils peuvent l’être depuis le début de l’année. La question est maintenant probablement de savoir si l’équipe de Thomas Tuchel est favorite du titre.

Des quatre côtés à regarder, les Bleus semblent les plus organisés et les moins vulnérables. De plus, ils restent capables de trouver et d’exploiter les faiblesses de l’équipe dans les moindres détails. Il y a un long chemin à parcourir, mais cette équipe regarde dans le long terme.

