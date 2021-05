Chelsea se classe parmi les quatre premiers aux côtés de Liverpool et se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine alors que Leicester est absent en raison du retour de Tottenham

Chelsea s’est qualifié pour la Ligue des champions de la saison prochaine par la peau des dents aux côtés de Liverpool alors que Leicester a perdu la course parmi les quatre premiers dans un effondrement dramatique le dernier jour de la saison.

Les Blues ont été battus 2-1 à Aston Villa, mais se sont retrouvés renfloués par un doublé de Gareth Bale qui a aidé Tottenham à revenir de 2-1 pour battre les Foxes 4-2.

Pendant ce temps, Liverpool a battu Crystal Palace 2-0 à Anfield.

.

Tout s’est effondré pour Leicester, malgré les deux buts de Jamie Vardy

À l’approche de la dernière journée, la victoire de Chelsea en milieu de semaine sur Leicester les a placés dans une position dominante.

Les Bleus se sont classés troisièmes avec 67 points, avec leurs deux meilleurs rivaux tous les deux avec 66 points.

Liverpool détenait une différence de buts de +24 et était donc quatrième alors que la différence de buts de Leicester de +20 les plaçait dans la dangereuse cinquième position.

Cependant, ce sont les Foxes qui ont commencé le plus vite dimanche en prenant une avance à la 17e minute grâce au penalty de Jamie Vardy.

.

Vardy a ouvert le score

L’arbitre Anthony Taylor a initialement évité les protestations après que Vardy soit tombé sous le défi de Toby Alderweireld, mais VAR lui a conseillé de regarder le moniteur de terrain et il a changé sa décision.

L’attaquant a calmement envoyé Hugo Lloris dans le mauvais sens.

Liverpool a frappé ensuite, à la 36e minute.

Rhys Williams, qui avait manqué une gardienne d’un coin plus tôt, a lancé le coup franc d’Andy Robertson et le ballon est tombé à Sadio Mane au deuxième poteau via Roberto Firmino et l’international sénégalais a frappé à la maison.

À ce moment-là, Liverpool est passé à la troisième place, avec Leicester quatrième et Chelsea, finaliste de la Ligue des champions, cinquième.

.

Mane a mis Liverpool 1-0

OBJECTIF MASSIF POUR LIVERPOOL! 🔴 Sadio Mane le laisse tomber sur la ligne du coin et ce but ramène Liverpool dans les places de la Ligue des champions! 📺 Regardez #LIVCRY sur le Main Event de Sky Sports 📺 pic.twitter.com/5uoY66aaJf – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 23 mai 2021

Cela a rapidement changé à nouveau alors que Tottenham égalisait à Leicester.

Kane a pris les devants dans la course pour le Soulier d’Or de la Premier League alors qu’il égalisait pour les Spurs quatre minutes seulement avant la pause.

L’attaquant anglais a frappé le centre dévié de Son Heung-min pour marquer son 22e but de la saison, devançant Mohamed Salah.

.

Kane a empoché ce qui pourrait s’avérer être un objectif d’adieu pour les Spurs

Un autre tournant majeur est survenu lorsque Bertrand Traoré a renvoyé Villa juste avant la pause quand il a rencontré le coin de Matt Targett.

Son tir a bouclé sur Edouard Mendy et est sorti du bar pour laisser les espoirs de Chelsea en Ligue des champions en jeu.

Les Blues sont restés devant Leicester alors que les trois matchs atteignaient la mi-temps, mais simplement sur la différence de buts.

Thomas Tuchel a été contraint de changer à la mi-temps alors que Mendy s’est blessé en tentant de sauver le but et a donc été remplacé par Kepa Arrizabalaga.

.

Traoré a marqué un gros but contre son ancien club

Leicester a repris le nez devant le King Power tôt après le redémarrage avec une autre pénalité de Vardy, après avoir été victime d’une faute de Davinson Sanchez.

Et la situation de Chelsea s’est ensuite aggravée.

Anwar El Ghazi a porté le score à 2-0 contre Villa sept minutes après la pause en convertissant un penalty suite à la faute de Jorginho sur Traoré.

Les Blues pensaient avoir un but de retour grâce à Timo Werner, mais il a été exclu pour hors-jeu car Cesar Azpilicueta est allé trop tôt dans la préparation.

.

Le deuxième penalty de Vardy a été célébré avec insistance

.

El Ghazi a aggravé la situation pour Chelsea

Ben Chilwell en a retiré un pour Chelsea à 20 minutes de la fin quand il a converti le centre de Christian Pulisic.

Ensuite, les Bleus ont reçu un coup de pouce majeur alors que Kasper Schmeichel a commis une erreur rare, concédant un but contre son camp sur un corner de Tottenham pour porter le score à 2-2.

Cela a remis Chelsea en quatrième position sur la différence de buts une fois de plus.

À ce stade, Liverpool a doublé son avance grâce à un deuxième but pour Sadio Mane, assurant ainsi sa place en Ligue des champions la saison prochaine.

Le but qui sécurise le football de la Ligue des champions de Liverpool? 🔴 Le tir de Mane est dévié devant Guaita et Liverpool doublent leur avance! 📺 Regardez #LIVCRY sur le Main Event de Sky Sports pic.twitter.com/Mo4ae19mNT – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 23 mai 2021

Et puis vint le clou dans le cercueil de Leicester.

Gareth Bale a brisé le cœur des Foxes à la 86e minute alors qu’il rentrait chez lui juste à l’intérieur de la surface de réparation après un beau mouvement impliquant Son et Kane, qui ont obtenu une autre passe.

Il y a eu des appels pour le handball dans la préparation contre Kane, mais VAR n’a pas refusé le but.

Cesar Azpilicueta a été expulsé à deux minutes de la fin après avoir attrapé Jack Grealish au visage.

Cependant, Bale en a ajouté un autre à Leicester pour consolider la place de Chelsea dans le top quatre.

La table finale a vu Liverpool troisième avec 69 points, Chelsea quatrième avec 67 et Leicester cinquième avec 66.

Chelsea et Liverpool rejoignent les deux clubs de Manchester en Ligue des champions la saison prochaine