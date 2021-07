Chelsea se rapproche d’une star de Ligue 1 dans le but de reconstituer la zone en déclin

in

Chelsea a demandé des informations sur le milieu de terrain de Saint-Ettiene Lucas Gourna-Douath, selon des informations en France.

Pas 18 avant la semaine prochaine, Gourna-Douath a déjà fait 30 apparitions pour l’équipe première de Saint-Ettiene. Chelsea est conscient de son potentiel depuis un certain temps, avec des rapports les liant à lui en mars. Il semble qu’il reste sur leur radar alors qu’ils cherchent à planifier l’avenir.

Chelsea a perdu certains de ses jeunes talents cet été, tels que Marc Guehi et Lewis Bate, en raison du sentiment qu’il pourrait y avoir de meilleures voies de progression ailleurs. Cependant, ils sont toujours prêts à investir dans des perspectives d’avenir.

Gourna-Doauth est l’un des joueurs qu’ils surveillent, RMC Sport mentionnant Chelsea comme l’un des trois clubs à s’être renseigné. Les autres sont le duo de Bundesliga Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen.

Les trois clubs ont cherché à voir si Gourna-Douath serait disponible pour un transfert cet été. Ils veulent apparemment entrer dans l’action avant que son prix n’augmente trop.

Mais c’est un autre camp qui est plus avancé dans la poursuite du Français. L’Atalanta, qui a la réputation de développer des talents, tente de l’emmener en Italie avec une offre de 10 millions d’euros.

Saint-Ettiene ne juge pas cette valeur suffisamment élevée, compte tenu du potentiel de Gourna-Douath.

De plus, Chelsea et la paire allemande semblent également être déçus. Selon RMC, Gourna-Douath préférerait rester à l’ASSE une saison de plus.

Ce ne serait pas trop problématique pour son club actuel, qui l’a sous contrat jusqu’en 2023. Une année supplémentaire à évoluer dans un environnement familier pourrait l’aider à devenir encore plus fort et Saint-Ettiene à atteindre ses objectifs.

Dans cet esprit, l’ASSE prévoit de prolonger son contrat jusqu’en 2025. Cependant, avec leurs finances encore quelque peu délicates, ils pourraient encaisser – mais seulement si une grosse offre arrive. À l’heure actuelle, personne ne semble présenter ce dont ils auraient besoin. envisager une vente.

Chelsea a dit au prix de Koundé

Un autre jeune Français que Chelsea poursuit – bien qu’il soit beaucoup plus avancé dans son développement que Gourna-Douath – est le défenseur Jules Kounde.

Les Bleus sont en pourparlers avec Séville sur un éventuel transfert du joueur, qui faisait partie de l’équipe de France pour l’Euro 2020.

Chelsea pourrait adoucir un accord en envoyant un poids dans la direction opposée, bien qu’il y ait un certain désaccord sur qui ce sera.

Cela pourrait être un problème important à résoudre, car ils ont récemment appris un prix demandé élevé pour le joueur de 22 ans…

