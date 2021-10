Chelsea se régale d’un péage coûteux

20/10/2021

Le à 23:56 CEST

Francesc Ripoll

Chelsea n’a laissé aucune place aux surprises. Il a écrasé Malmö, le centième du groupe, dans une promenade placide de la part de ceux de Tuchel au Pont (4-0), Bon, la peinture suédoise offrait peu de résistance… mais à quel prix. Et c’est que la peinture ‘bleue’ payé un péage cher. Lukaku et Werner, deux des attaquants les plus dangereux de Londres, ils ont fini par se blesser.

CHE

TORT

Chelsea

Mendy ; Azpilicueta (James, 65′), Christensen, Silva, Rudiger, Chilwell (Marcos Alonso, 66′); Kanté (Saúl, 65′), Jorginho; Mount, Werner (Hudson-Odoi, 44′) et Lukaku (Havertz, 23′).

Malmö

Dahlin (Diawara, 46′) ; Larsson, Olsson, Brorsson, Nielsen, Berget (Moisander, 83′) ; Innocent, Christiansen (Nalic, 58′), Peña (Rakip, 58′); Colak, Birmancevic (Abubakari, 46′).

Buts

1-0 M.9 Christensen. 2-0 M.21 Jorginho (pen.). 3-0 M.48 Havertz. 4-0 M.57 Jorginho (stylo).

Arbitre

François Letexier. TA : Nielsen (19′), Chistiansen (53′), Larsson (56′).

La vérité est que le parti avait peu d’histoire. Réalisant les prévisions, Chelsea a dominé dès le coup de sifflet d’ouverture et après deux premières approches, les buts ont commencé à arriver. Même pas dix minutes passèrent quand Christensen a frappé un centre précis de Thiago Silva, déguisé en assistant. Il suivait à l’aise le tableau « bleu », dont il trouva le second peu après. Lukaku, pur muscle, a effectué un penalty que Jorginho a transformé sans hésiter. Un but, oui, au goût amer, car l’attaquant belge a été blessé dans la faute qui a causé la pénalité maximale.

Et malgré le fait que le match se soit transformé en une simple formalité, Chelsea a reçu une autre mauvaise nouvelle. Avant la pause, Timo Werner a également dû se retirer, dans la douleur. Deux blessures de deux attaquants avec le leadership du premier ministre pour défendre.

Pour le reste de l’équipe, il n’y avait pas d’autre choix que de poursuivre son activité, au moins jusqu’au coup de sifflet final. Et ils l’ont fait. Après la pause, ils ont perdu deux autres buts. Havertz, qui avait tenté à plusieurs reprises en première mi-temps, a matérialisé une passe décisive de Hudson-Odoi en piquant le ballon au-dessus du gardien., et Jorginho a signé son doublé de onze mètres, marquant une pénalité maximale causée par Rudiger.

Il a continué à dominer et à soumettre l’équipe de la capitale à un Malmö discret, qui a quasiment fait ses adieux à la Ligue des champions. Au lendemain du duel, il était encore temps de voir les débuts de Saúl en Ligue des champions avec le maillot « bleu ». Finalement, 4-0 et avec un doute survolant le Pont. Les blessures seront-elles graves ?