Chelsea se renforce, retour de Toni Duggan

Besoin de votre dose de football pendant la trêve internationale ? N’ayez crainte, la Super League féminine revient ce week-end dans ce qui promet d’être la saison la plus proche depuis des années.

Chelsea vise son troisième titre consécutif après avoir propulsé Manchester City au poteau la saison dernière.

Chelsea a remporté la Super League féminine la saison dernière et est à nouveau favorite pour le titre cette saison

Mais Arsenal ne devrait pas non plus être radié et peut-être que l’ambitieux Leicester pourrait faire quelque chose de spécial, même s’il vient d’être promu.

Boostée par un nouvel accord télévisé exceptionnel, qui verra Sky et la BBC diffuser des matchs tout au long de la saison, la WSL devrait être propulsée à un tout autre niveau et à un nouveau public.

Les équipes ont été occupées sur le marché des transferts tout au long de l’été et vous pouvez entendre l’action se dérouler sur talkSPORT ce week-end, car nous avons des commentaires en direct sur Everton contre Manchester City et Arsenal contre Chelsea.

Si vous êtes nouveau sur la WSL ou si vous êtes tout aussi enthousiaste que nous ici sur talkSPORT.com, voici cinq choses à surveiller pour cette campagne.

Qui mettra la main sur le trophée cette saison ?

Quelqu’un peut-il arrêter Chelsea ?

Les champions en titre de la WSL sont clairement les favoris pour remporter à nouveau la division après avoir également remporté la Coupe continentale et atteint leur toute première finale de Ligue des champions la saison dernière.

La manager Emma Hayes n’a pas non plus traîné sur le marché des transferts, faisant venir Lauren James, sœur de l’Angleterre et défenseur de Chelsea Reece, de Man United dans un mouvement qui renforce encore une ligne avant déjà prolifique qui a comme Sam Kerr, Pernille Harder et Bethany Angleterre.

Les fans de blues espèrent également que la joueuse de l’année PFA, Fran Kirby, maintiendra sa forme éblouissante. Elle a inscrit 16 buts et fourni 11 passes décisives la saison dernière.

Ann-Katrin Berger, largement considérée comme la meilleure gardienne de la WSL, a également signé un nouveau contrat de trois ans et après la déception d’avoir perdu 4-0 contre Barcelone à la fin de la saison dernière en finale de la Ligue des champions, a déclaré l’Allemande. l’équipe de Chelsea vise le quadruple cette campagne.

Berger a parlé exclusivement à talkSPORT avant la nouvelle saison

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Berger a déclaré: «Je pense que nous avons plus faim maintenant parce que nous savons que nous pouvons être en finale.

« Le but d’un joueur de football est de toujours gagner. Pour nous maintenant, c’est [about] la consistance. Pouvons-nous le refaire et gagner la ligue et pouvons-nous le refaire et gagner la Coupe Continentale ? Même pour beaucoup de gens, c’est [the Continental Cup] une petite tasse, mais c’est toujours une tasse.

« Pouvons-nous aller au [Champions League] finale et la gagner ? Ce sont toutes les choses que nous voulons gagner. Nous ne passons pas des heures et des heures sur le terrain d’entraînement pour ne pas gagner maintenant.

Khadija ‘Bunny’ Shaw peut-elle aider Manchester City à combler l’écart ?

Un lent départ pour Manchester City la saison dernière est finalement revenu pour les mordre alors qu’ils ont perdu le titre WSL contre Chelsea par seulement deux points.

Dans le but de combler l’écart cette campagne, l’un des premiers mouvements du manager de City Gareth Taylor sur le marché des transferts a été de faire venir l’attaquante clinique Khadija ‘Bunny’ Shaw de Bordeaux, une signature qui a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de la WSL.

Shaw arrive au Royaume-Uni pour sa première saison dans la WSL avec beaucoup de pedigree en tant que meilleure buteuse de tous les temps de la Jamaïque. Elle a marqué 31 buts en 33 matchs avec Bordeaux au cours de ses deux années en France.

Leur équipe comprend également l’Anglaise Ellen White, donc marquer des buts ne sera certainement pas un problème pour City cette saison. Défenseurs de la WSL, vous êtes prévenus.

Les objectifs ne seront pas un problème pour City car ils comptent White (photo) et Shaw dans leurs rangs

Une nouvelle ère pour Arsenal et Manchester United

Deux des quatre meilleurs de la saison dernière commencent cette campagne avec de nouveaux patrons dans l’abri.

Troisième place, Arsenal a nommé Jonas Eidevall pour remplacer Joe Montemurro en tant que manager cet été, le Suédois arrivant de Rosengard, qui a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Eidevall pourra faire appel aux services de Nikita Parris cette saison, après l’arrivée de l’international anglais en provenance de Lyon. Parris sait ce qu’il faut pour remporter la WSL après son passage précédent dans la division avec Manchester City et s’attend à ce que l’attaquante forme un partenariat solide avec la meurtrière Vivianne Miedema à l’avant.

Miedema a 60 buts WSL à son actif

Pendant ce temps, l’été a été mouvementé en dehors du terrain de Manchester United. Les Red Devils ont été secoués par le départ soudain de Casey Stoney en tant qu’entraîneur-chef en mai, après les avoir menés à des quatrièmes places consécutives lors de leurs deux premières saisons en WSL.

Stoney était à la tête de United depuis leur réforme en 2018 et elle n’était pas la seule à partir cet été non plus, le duo américain influent Tobin Heath et Christen Press décidant également de passer à de nouveaux pâturages.

Par conséquent, cette saison est une sorte de saut dans l’inconnu pour United, avec un nouvel entraîneur-chef à la barre en Marc Skinner, qui est arrivé en remplacement de Stoney en provenance d’Orlando Pride le mois dernier.

Il a une expérience antérieure dans la division avec Birmingham City et vous imaginez que le duo anglais Ella Toone et Alessia Russo sera la clé des chances de United de se qualifier pour une place en Ligue des champions.

United a également dû faire face à la perte de James, qui est maintenant à Chelsea

S’exprimant avant le premier match de la saison de United contre Reading, un Skinner optimiste a déclaré: “Il ne fait aucun doute pour un club comme Manchester United, vous visez la Ligue des champions et vous visez à gagner des choses.

« Bien sûr, il y a de la pression là-dessus, mais pourquoi suis-je ici ? Avec ce qu’est ce club, je veux gagner des choses. Je suis ici pour le faire et je vais me mettre au défi tous les jours et travailler très dur avec les joueurs pour y parvenir pour nos fans et la communauté au sens large. »

Toni Duggan est de retour !

La fantastique attaquante revient à la WSL avec quelque chose à prouver alors qu’elle essaie de se frayer un chemin dans la configuration anglaise.

Duggan a rejoint son club d’enfance Everton cet été après quatre ans en Espagne avec Barcelone et l’Atletico Madrid.

Duggan peut-il faire passer Everton au niveau supérieur ?

Elle est une buteuse éprouvée dans la division, ayant été un élément clé de l’équipe de Manchester City qui a remporté le titre de champion en 2016 et rejoint une équipe d’Everton qui cherche désespérément à combler l’écart avec les quatre premiers.

Everton a bien commencé la dernière fois et la Ligue des champions semblait être un objectif réaliste, mais ils n’ont pas pu tenir leurs promesses initiales, terminant à la cinquième place.

Duggan pourrait-il être la pièce manquante du puzzle et aider Everton à réaliser ses rêves en Ligue des champions ?

Attention à Leicester

Le nouveau promu Leicester City arrive en WSL avec de grandes ambitions.

Soutenus par King Power et Aiyawatt Srivaddhanaprabha, qui ont acheté l’équipe féminine en 2020, les Foxes ont une réelle influence derrière eux et un terrain d’entraînement de premier ordre à Belvoir Drive.

Leicester Women pourrait-il imiter ce que les hommes ont fait lors de la saison 2015/16 ?

Ils joueront leurs matchs à domicile au stade King Power cette saison et ont été occupés dans la fenêtre de transfert, amenant Abbie McManus et Jess Sigsworth de Man United ainsi que Molly Pike d’Everton.

Le manager Jonathan Morgan fait partie du club depuis 2014 et a trois autres membres de sa famille qui travaillent avec lui. Son père, Rohan, est le président du club et ses sœurs Jade et Hannah travaillent respectivement comme directeur général et entraîneur de l’équipe première.

Tout comme c’est une affaire de famille dans les coulisses, l’équipe du club est également soudée et ils auront besoin de cet esprit d’équipe s’ils veulent réussir cette saison.

