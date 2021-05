Chelsea secouée par un cauchemar de blessures alors qu’Edouard Mendy boitait contre Aston Villa six jours seulement avant la finale de la Ligue des champions contre Manchester City

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, pourrait bien transpirer sur la forme physique d’Edouard Mendy à peine six jours avant la finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

Le patron des Bleus a regardé avec une grimace alors que la signature estivale de Rennes était retirée à la mi-temps et remplacée par Kepa Arrizablaga.

.

Edouard Mendy a été contraint de quitter Chelsea à peine six jours avant la finale de la Ligue des champions

Cela a couronné un horrible après-midi pour les Bleus, qui ont réussi à décrocher une place en Ligue des champions grâce à la victoire de Tottenham sur Leicester le dernier jour.

Tuchel a confirmé que son gardien de but était entré en collision avec le poteau et qu’il aura besoin d’un scan avant de déterminer s’il peut jouer contre Man City.

«Il est tombé sur le cadre du filet», a-t-il dit. «Il a de grosses douleurs aux côtes. Nous devons attendre de rentrer à la maison et nous ferons quelques images.

«Demain, nous aurons une mise à jour sur ce qui se passe. Nous avons une semaine pour nous préparer et nous verrons si c’est possible. Si c’est possible, nous devons pousser et tout faire pour qu’il soit dans les buts samedi.

Bertrand Traoré a renvoyé Villa juste avant la pause quand il a rencontré le corner de Matt Targett. Son tir a bouclé sur Mendy et est sorti du bar pour laisser les espoirs de Chelsea en Ligue des champions en jeu.

.

Traoré a marqué un gros but contre son ancien club

Les Blues sont restés devant Leicester alors que les trois matchs atteignaient la mi-temps, mais simplement sur la différence de buts.

Anwar El Ghazi a porté le score à 2-0 contre Villa sept minutes après la pause en convertissant un penalty suite à la faute de Jorginho sur Traoré.

Les Blues pensaient avoir un but de retour grâce à Timo Werner, mais il a été exclu pour hors-jeu car Cesar Azpilicueta est allé trop tôt dans la préparation.

Ben Chilwell en a retiré un pour Chelsea à 20 minutes de la fin quand il a converti le centre de Christian Pulisic, mais ils ont quand même réussi à obtenir une place en Ligue des champions.

.

Gareth Bale a marqué deux fois le dernier jour de la saison

Gareth Bale a marqué deux fois et Harry Kane a remporté le Soulier d’or de la Premier League alors que Tottenham a transmis le chagrin de la Ligue des champions à Leicester et a réservé une place en Ligue de conférence européenne avec une victoire de 4-2.

Les Foxes étaient sur la bonne voie pour ajouter à leur victoire historique en FA Cup la semaine dernière avec un top quatre alors que deux pénalités de Jamie Vardy de chaque côté du niveleur de Kane les ont mis 2-1 au King Power Stadium.

Mais le but contre son camp de Kasper Schmeichel et deux finitions de Bale les ont condamnés à la cinquième place et ont permis aux Spurs de jouer au football européen la saison prochaine – bien que la compétition de troisième niveau.

Leicester a passé 242 jours dans le top quatre, mais rater le jour qui comptait le plus piquera, même si cela a été une campagne inoubliable.