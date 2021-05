Chelsea semble se retirer de la course pour signer Harry Kane alors qu’ils “ entrent en contact ” avec Robert Lewandowski et Thomas Tuchel “ à bout de patience ” avec Timo Werner

Chelsea pourrait se retirer de la course pour signer Harry Kane qui aurait “ pris contact ” avec Robert Lewandowski à la place.

Les Blues, Manchester City et Manchester United sont les clubs principalement liés à la star de Tottenham, qui a donné quelques indices qu’il aimerait.

Un certain nombre de grands clubs ont sans surprise été liés à Kane

Avec Timo Werner en difficulté devant le but cette saison, Kane serait le joueur idéal pour obtenir les buts de Chelsea. Erling Haaland et Romelu Lukaku ont également été associés à un interrupteur de Stamford Bridge.

Cependant, Thomas Tuchel aurait tourné son attention vers Lewandowski, qui compte 40 buts en Bundesliga cette saison avec un match à jouer.

Sky Sports Germany, selon le Daily Mail, rapporte que Chelsea a déjà sondé le tueur à gages polonais au sujet d’un déménagement estival, le joueur de 32 ans envisageant son avenir au Bayern, Tuchel “ à bout de patience ” avec Werner.

Le Mail ajoute que Lewandowski serait plus enclin à déménager en Espagne au cours de la Premier League, tandis que le Paris Saint-Germain pourrait chercher à le prendre si Kylian Mbappe partait.

Lewandowski est une machine à buts avec 47 buts en 39 apparitions cette saison

Le milieu de terrain Jorginho est le meilleur buteur de Chelsea en Premier League cette saison avec sept frappes. Tous ses buts sont venus du point de penalty.

L’international allemand Werner n’a marqué que 12 buts en 50 matches pour le côté ouest de Londres et a été coupable d’avoir raté un certain nombre de grandes occasions.

Tuchel a publiquement soutenu Werner, tandis que l’ancienne star de Chelsea Wayne Bridge a soutenu le joueur pour qu’il réussisse, comparant son début de vie à Stamford Bridge à celui de la légende du club Didier Drogba.

Bridge a déclaré à Betting Expert: «Je pense que la chance est définitivement un facteur dans la saison de Werner. Son attitude est brillante, la façon dont il a travaillé pour l’équipe signifie qu’il a bien joué.

Chelsea a été exhorté à garder la foi avec Werner by Bridge

«Je repense au départ de Drogba à Chelsea et il n’a pas touché le sol en courant et il y est arrivé à la fin, donc je pense que Werner y arrivera.

«Il donne des cauchemars aux défenseurs, il est toujours un très bon joueur et quand quelque chose clique, sa confiance et son instinct offensif reviennent et il trouve le fond des filets.

«Cela viendra et il a été un peu malchanceux avec son attitude, il cliquera à la fin.

«Chaque joueur est différent et laisse la forme et la parole les affecter, certaines personnes ne le feront pas.

«Il a toujours bien fait, il a toujours causé des cauchemars aux défenseurs, sa confiance peut être un peu mise à mal, mais ça va juste prendre quelques buts et tout va se concerter pour lui.

«On parle toujours de Chelsea achetant des attaquants, mais je pense qu’il aura encore beaucoup d’occasions de jouer et je pense qu’il va bien finir, il est trop bon pour que cela ne se produise pas.