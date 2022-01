Chelsea s’enquiert de Sergino Dest – rapport

Chelsea serait désireux de déménager pour l’arrière latéral de Barcelone Sergino Dest. Selon les rumeurs, le Bayern Munich, l’Atletico Madrid et Chelsea seraient intéressés par le joueur de 21 ans, mais apparemment, Chelsea est le plus intéressé par le joueur américain et a posé des questions sur lui.

Les Blues recherchent un arrière latéral avec la polyvalence de Dest et pensent qu’il est une « bonne opportunité de marché ». Le Bayern ne pense qu’à un prêt, tandis que l’Atletico veut un remplaçant pour Kieran Trippier, lié à Newcastle.

Pendant ce temps, Barcelone recherche quelqu’un qui lui donnera de l’argent pour n’importe qui. Dest souhaite conserver sa place à Barcelone et se battre pour le temps, mais apparemment, l’arrivée de Chelsea en tant que partie intéressée a suscité l’intérêt de l’Américain.

Si quoi que ce soit, le département marketing de Chelsea bave sur le duo américain de Christian Pulisic et Dest sur le terrain ensemble. Impressions gratuites d’Instagram ai-je raison, camarades jeunes ?