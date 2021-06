Chelsea s’est préparé à battre le record de transfert pour signer Erling Haaland avec Tammy Abraham se dirigeant peut-être vers le Borussia Dortmund alors que Roman Abramovich a loué pour “ne pas s’asseoir sur la clôture”

in

On pense que Chelsea a ouvert des pourparlers avec le Borussia Dortmund au sujet d’un accord pour signer Erling Haaland qui briserait plusieurs records de transfert.

Haaland est l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial, terrorisant les défenses à travers l’Europe alors qu’il n’a que 20 ans.

Haaland a 57 buts en 59 matchs depuis son arrivée à Dortmund

Il a marqué 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues pour Dortmund cette saison et est déjà l’un des meilleurs attaquants du monde.

La superstar norvégienne a une clause de libération dans son contrat de 68 millions de livres sterling, mais cela ne devient actif qu’en 2022.

Dortmund a réitéré son désir de le garder pendant au moins une autre saison, publiant plusieurs déclarations disant des mots à cet effet.

Haaland a disputé 12 matches avec la Norvège, marquant sept buts

Mais cela n’a pas arrêté le moulin à rumeurs, notamment aidé par les actions de son père, Alf-Inge, et de l’agent Mino Raiola.

Leur globe-trotter a ensuite vu s’entretenir avec le Real Madrid, Barcelone et quatre clubs de Premier League – qui seraient Chelsea, Liverpool, Man City et Man United.

Dortmund n’a signé Haaland qu’en janvier 2020 de Red Bull Salzburg, pour seulement 17 millions de livres sterling, mais leur détermination devrait être testée cet été.

Plusieurs rapports affirment que Chelsea a ouvert des pourparlers avec le club de Bundesliga sur un accord – qui serait de l’ordre de 170 millions de livres sterling.

Les Blues pourraient proposer des joueurs dans le cadre de l’accord, le nom de Tammy Abraham ayant été mentionné lors des discussions initiales.

Abraham a marqué 30 buts en 82 apparitions avec les Bleus

Les Blues seraient confiants de pouvoir conclure un accord, mais ses revendications salariales de 300 000 £ par semaine pourraient poser problème.

Haaland lui-même ne révélait pas grand-chose lorsqu’on lui a récemment demandé son avenir.

“Eh bien, j’ai un contrat pour quelques années, donc je suis respectueux envers mon contrat”, a-t-il déclaré à Viaplay.

« Je suis un gars simple. Quand j’aime quelque chose, je veux juste en avoir plus – quand je marque un but, je poursuis toujours le but suivant. »

L’ancien attaquant de Charlton, Tottenham et Aston Villa, Darren Bent, pense que les Blues n’ont pas eu de numéro 9 approprié depuis Diego Costa et pense que la signature de Haaland bouleverserait la Premier League la saison prochaine.

Haaland a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en janvier 2020

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Haaland a la qualité de star. Tammy [Abraham] a bien fait pendant un petit moment, [Olivier] Giroud est à la fin de sa carrière, mais je sais qu’il est important.

“La dernière fois que Chelsea avait un vrai numéro 9… vous aviez [Diego] Costa, et évidemment [Didier] Drogba avant ça.

« S’ils vont chercher Haaland, quelqu’un qui sait où se trouve le filet, nous ne l’avons pas vu en Premier League, mais nous savons que la qualité est là.

« S’ils ont quelqu’un qui est capable de marquer 20-25 buts, la ligue les saisons prochaines sera tellement intéressante.

«C’est ce que vous devez admirer chez Roman Abramovich et Chelsea, il ne reste pas sur la clôture.

« Vous voulez 170 millions de livres sterling ? Bang, voilà !

