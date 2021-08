in

08/12/2021 à 19:47 CEST

Le club l’a déjà officialisé. Lukaku retourne à Stamford Bridge. Le footballeur belge vivra une deuxième étape à Chelsea après son passage en Serie A. L’équipe anglaise a déjà annoncé la signature du joueur pour 115 millions d’euros, le chiffre le plus élevé de l’histoire de la Premier League, dépassant les 105 millions de Pogba.

Bienvenue à la maison ! @ RomeluLukaku9 💙 #LukWhosBackpic.twitter.com/J0o3JPPsqC – Chelsea FC en espagnol (@ChelseaFC_Sp) 12 août 2021

Après une belle saison en Italie, le Premier récupère Lukaku, qui signera pour cinq saisons. C’est une compétition qu’il connaît très bien après être passé par Chelsea, Everton et Manchester United. Tuchel entend avec la signature du footballeur intégrer une avance de garanties pour toutes les compétitions, avec impudence et beaucoup de but. L’objectif du club est clair, après avoir remporté la Supercoupe d’Europe, ils veulent atteindre le triplé. Mais pour cela, il devra se battre contre l’équipe dirigée par Pep Guardiola.

Le joueur le plus cher de l’histoire

En fait, le joueur déjà ‘bleu’ devient le footballeur le plus cher de l’histoire, compte tenu des transferts antérieurs. Et c’est quoie Lukaku a déménagé 328 millions d’euros depuis le début de sa carrière. La première fois qu’il a signé pour le club anglais, ils ont déboursé 20 millions d’euros. Ensuite, il faut ajouter les 35 millions qu’Everton a payés, les 83 de Manchester United et les 80 de l’Inter. Désormais, avec les 115 de Chelsea, il dépasserait même Neymar, qui se situe à 310.

L’élite du football anglais bat ses propres records. Contrairement aux crises économiques qui affligent toute l’Europe, le Premier ministre poursuit une bataille incessante pour continuer à diriger l’Europe. City pari sur Gresalish. Et maintenant Chelsea le fait pour Lukaku, faisant de lui le joueur le plus valorisé économiquement de l’histoire du football. Reste à savoir s’ils parviendront à revalider la Ligue des champions en fin de saison.