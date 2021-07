Chelsea signera Marcus Bettinelli pour rivaliser avec Kepa

27/07/2021 à 17h48 CEST

Jordi Pozo

Kepa Arrizabalaga continue de faire pousser des nains à Stamford Bridge. Comme le rapporte le « Daily Mail », Chelsea serait sur le point de signer Marcus Bettinelli, qui arriverait libre après la fin de son contrat avec Fulham. Le gardien anglais était prêté à Middlesbrough la saison dernière et arriverait pour concurrencer Kepa en remplacement d’Édouard Mendy, déjà établi comme le gardien titulaire des « bleus ».

Bettinelli, 29 ans, a joué un grand rôle avec Middlesbrough dans le championnat anglais lors de son prêt et Cela a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, dont Aston Villa, qui, comme le souligne le ‘Daily Mail’, avait déjà avancé les négociations avec le gardien jusqu’à l’apparition de Chelsea..

L’équipe de Tuchel cherchait un gardien depuis le départ de Willy Caballero et à Bettinelli, ils voient un remplacement de garanties pouvant concurrencer Kepa, qui reste sceptique à Stamford Bridge. Malgré cela, le gardien espagnol s’est montré optimiste dans ses récentes déclarations dans “The Players Tribune”, dans lesquelles a expliqué qu’il est heureux et motivé afin de récupérer des minutes dans le but de Chelsea.

“En ce moment, je me sens très à l’aise à Chelsea, à la fois physiquement et mentalement. Je suis heureux et je suis convaincu qu’aujourd’hui je suis un meilleur gardien qu’il y a deux ans. J’aimerais avoir plus de minutes, bien sûr que oui. Je mentirais si je disais que je suis déjà content de la situation actuelle mais je respecte beaucoup les décisions de l’entraîneur.”