Chelsea court un énorme danger de perdre au moins deux de ses défenseurs de premier choix cet été après que les pourparlers de prolongation de contrat avec Antonio Rudiger et Andreas Christensen se soient retrouvés dans une impasse.

L’avenir de Rudiger à Stamford Bridge est incertain depuis quelques mois. Il a joué 26 fois pour Chelsea cette saison, mais semble destiné à partir en transfert gratuit cet été. Et Sky Sports rapporte que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et la Juventus ont tous entamé des pourparlers avec les représentants de Rudiger sur un accord de pré-contrat ce mois-ci.

Les Spurs ont tenté de débarquer le défenseur allemand dans le passé et ils restent intéressés. Et avant Noël, Football Insider a affirmé que le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici, travaillait dur sur un accord pour décrocher l’imposant défenseur central allemand.

Mais la compétition est intense avec un certain nombre de poids lourds européens qui tentent d’attirer le joueur de 28 ans.

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel et Marina Marina Granovskaia à Stamford Bridge. Ils risquent non seulement de perdre Rudiger, mais Christensen pourrait suivre la même voie. De plus, Cesar Azpilicueta et Thiago Silva sont tous deux en fin de contrat.

Azpilicueta, 32 ans, veut un contrat de deux ans avec une option pour le troisième. Chelsea n’est prêt qu’à un contrat d’un an avec une option pour la deuxième saison.

Silva, 37 ans, réfléchit également à une offre de rester avec le club.

L’intérêt de Barcelone pour Christensen

Mais alors qu’Azpilicueta et Silva pourraient bien créer des extensions, le temps de Christensen pourrait bien être écoulé.

Le défenseur danois devait signer un nouveau contrat de quatre ans le mois dernier. Mais cette annonce ne s’est jamais concrétisée et Gianluca Di Marzio dit que les pourparlers sont au point mort.

En fait, il rapporte que l’intérêt de Barcelone est l’une des raisons pour lesquelles le renouvellement de Christensen n’a pas eu lieu. Le joueur a également récemment changé d’agent.

Il était entendu que Christensen avait un membre de sa famille qui le représentait, mais maintenant il est représenté par Kinpartners-Kinfootball. Ils ont été en contact avec Chelsea, mais les options du joueur restent ouvertes.

Le Barça aurait manifesté son intérêt et espère obtenir un accord préalable à Christensen.

