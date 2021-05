Chelsea sonne Lewandowski

20/05/2021

À 21:18 CEST

Les rumeurs grandissent dans les médias allemands autour de l’avenir immédiat incertain de Robert Lewandowski. L’avant de la Bayern Munich prévoit de donner un dernier changement de décor au plus haut niveau de sa carrière et, comme l’a rapporté hier “ Sky Sports Germany ”, le Chelsea Il a déjà contacté l’environnement du footballeur pour sonder son incorporation. Selon ces informations, l’équipe «bleue» lui aurait garanti la propriété au point d’attaque.

Cependant, le Première Ligue ce ne serait pas le cadre favori de l’attaquant polonais. Lewandowski n’aurait pas catégoriquement renversé la proposition, car en cas de départ, son intention est de se retrouver dans l’une des grandes ligues européennes et le Chelsea se classe parmi les clubs les plus puissants du Angleterre, mais il n’aurait pas non plus donné le «oui».

Le tableau de Londres n’est pas le seul qui aurait montré un intérêt pour Lewandowski. Cette même semaine, L’Équipe a souligné l’intérêt de PSG avant le départ éventuel de Mbappe, mais ‘Sport Bild’ a exclu l’opération peu de temps après car le Polonais n’envisage pas de jouer dans le Ligue 1. Ses priorités seraient l’Espagne et l’Angleterre, plus précisément dans cet ordre.

Dans tous les cas, la position de son club actuel est limpide. «Je ne doute pas qu’il restera. Qui vend un joueur qui marque 60 buts en plus, ses agents ne nous ont pas parlé d’une éventuelle sortie ”, a-t-il déclaré le 14 mai à ‘SPORT1’ Karl-Heinz Rummenigge. La vérité est que l’attaquant a un contrat en vigueur jusqu’en 2023. Cependant, les rumeurs continuent. Et quand la rivière sonne, l’eau porte.